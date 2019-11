“Me dolió en el alma, pero el fútbol da muchas vueltas”: Miguel Borja le respondió las críticas a su técnico

El delantero colombiano Miguel Ángel Borja le salió al paso a las declaraciones del técnico del Palmeiras, Mano Menezes, donde aseguró que no contaba con el recorrido necesario para jugar en el equipo brasileño, después de ser campeón de Copa Libertadores en 2016 con Atlético Nacional.

El cordobés reconoció en Blu Radio que le dieron esas palabras de su entrenador, ya que cuestionó su trayectoria y sus habilidades, pero resaltó que el fútbol ‘da muchas vueltas’, aclarando que pensará siempre en lo que dijo Menezes antes de entrar al campo de juego para poder darlo todo.

“Cuando vi eso me sorprendió mucho, me dolió en el alma porque dijo que yo no tenía la trayectoria para llegar a Palmeiras. No me gustó que me señalen, pero tampoco a otras personas, el fútbol da muchas vueltas y hoy estamos en un lugar no tan bueno, pasa el tiempo y estaremos bien”, aseguró Borja en el medio citado.

Sobre su posibilidad de volver al fútbol colombiano, Borja además reconoció que le gustaría jugar en Atlético Junior en 2020, pero planteó que no depende de él, sino del esfuerzo que hagan los directivos del club barranquillero, del cual ha reconocido en repetidas ocasiones que es hincha.

“Cuando estuvo en Atlético Nacional anotó en los partidos de Libertadores, fue tratado como una estrella, pero quizás no lo era”, fueron las palabras del entrenador del Palmeiras sobre Borja debido a la poca efectividad que tiene actualmente para marcar goles en Brasil.