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Resumen: Francia con Mbappé y Croacia con Modric ya tienen sus nóminas listas; en Colombia crece la expectativa y la crítica: ¿Dónde está la lista de Néstor Lorenzo?

¡Mbappé viene por Colombia! Francia confirma sus «galácticos» para el amistoso en EE.UU.

La vigente subcampeona del mundo, Francia, no se guardó nada y confirmó este jueves 19 de marzo un plantel de “galácticos” para medir el aceite de la Selección Colombia de Néstor Lorenzo.

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ha comenzado y los pesos pesados no dan tregua. La Federación Francesa de Fútbol (FFF) oficializó este jueves la lista de 26 convocados liderada por Kylian Mbappé para enfrentar a la Selección Colombia el próximo 29 de marzo en Maryland.

Mientras potencias como Francia y Croacia (que citó a Modric desde hace dos semanas) ya tienen sus nóminas listas, en Colombia crece la expectativa y la crítica: ¿Dónde está la lista de Néstor Lorenzo?

Las figuras que enfrentará la “Tricolor”

El técnico Didier Deschamps convocó un arsenal de estrellas que brillan en los mejores clubes del mundo. Destaca el bloque del Real Madrid con Mbappé, Camavinga y Tchouaméni, además de la presencia de Hugo Ekitike, el nuevo referente del Liverpool inglés.

Nómina de lujo de “Les Bleus”:

En el arco: Mike Maignan (Milan) y Lucas Chevalier (PSG).

Defensa de hierro: William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern) y Jules Koundé (Barcelona).

Magia en el medio: Warren Zaïre-Emery (PSG) y Adrien Rabiot (Milan).

Ataque letal: Kylian Mbappé (Real Madrid), Ousmane Dembélé (PSG), Marcus Thuram (Inter) y Michael Olise (Bayern).

Agéndese: Colombia vs. Francia

Este será el último gran examen de la Selección antes de la cita orbital. El partido promete ser un lleno total en territorio estadounidense.

Fecha: Domingo, 29 de marzo de 2026.

Lugar: Northwest Stadium (Landover, Maryland – cerca a Washington D.C.).

Hora: 3:00 p.m. (Hora local).

Francia llegará a este duelo tras medirse con Brasil el 26 de marzo en Boston, cerrando su gira norteamericana contra el combinado nacional.

¿Y Colombia pa’cuando?