Lluvia de críticas le caen a Mbappé por hacerle feo a un niño

El jugador Mbappé rechazo la presencia de un niño, sin embargo, la «pulga» Messi salvo el papelón con la firma de la camiseta del menor.

A través de un video viral ha sido objeto de críticas el jugador del PSG, Kylian Mbappé. Aparentemente desprecia a un pequeño niño que se “coló” al campo de entrenamiento, sin embargo, el astro argentino Lionel Messi, atendió la presencia del menor con la firma de su camiseta.

Aunque no se tenga fecha, el hecho sucedió en el campo de entrenamiento del PSG. Un niño encontró la manera de invadir el campo de fútbol para conocer a quizás uno de sus grandes ídolos de fútbol, Kylian Mbappé; no obstante el jugador francés, se hizo de la “vista gorda” para rechazar la presencia del niño. Por otro lado, la pulga Messi no dudó y con una gran sonrisa se acercó al menor para firmar su camiseta de la selección argentina.

Varios usuarios de Internet, tomaron el gesto de Mbappé como arrogante y envidioso, por el contrario aplauden la grandeza de Lionel Messi.

