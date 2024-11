Mayra Ramírez llega al Chelsea, para reemplazar a la jugadora que más gana en el mundo

El fichaje de la colombiana Mayra Ramírez por el Chelsea, procedente del Levante UD, agitará el mercado internacional. Con un traspaso aún pendiente de oficialidad cercano a los 400.000 euros más bonus, según pudo saber EFE, se colocará entre los más caros del fútbol femenino. Y aterrizará en una industria inglesa del fútbol que aspira a mover 1.000 millones en los próximos diez años.

Desde la victoria de la selección inglesa en la Eurocopa de 2022, el interés del fútbol femenino en Inglaterra se ha disparado y la repercusión la ha recibido la liga inglesa, que ha multiplicado la asistencia a los campos en más de un 200 %, ha encontrado un acuerdo de derechos televisivos millonario y ha conseguido un patrocinio para la propia liga que podría regar a los clubes con más de 30 millones a tres temporadas.

Las ‘Blues’, finalistas de la competición hace tres años, son las que más han apostado por un proyecto ganador, gracias en parte a la incorporación de Emma Hayes como entrenadora y a la consecución del doblete liga y FA Cup, junto a las semifinales de Champions, logrado el curso pasado. Aun así, no han podido retener a la técnica, que se marchará a la selección de Estados Unidos cuando acabe el curso.

La incorporación de Mayra Ramírez, del Levante, por cerca de 400.000 euros, superará el fichaje más caro de la historia del Chelsea, las 250.000 libras pagadas por Pernille Harder en 2020, y confirma la superioridad de una liga que puso a seis jugadoras (Ella Toone, Lauren James, Alex Greenwood, Sam Kerr, Alessia Russo, Mary Earps y Keira Walsh) en el once ideal de los premios The Best de la FIFA.

La colombiana llegará como reemplazo de la australiana Sam Kerr, que sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior y que es la jugadora que más gana del mundo, con un sueldo de 400.000 libras anuales.

A la explosión del campeonato ha ayudado el contrato televisivo que se firmó en 2021 por valor de 8 millones de libras – el más grande de la historia de las ligas femeninas- y que permite a Sky Sports retransmitir 35 partidos en directo por temporada y 22 a la cadena pública BBC. Este acuerdo se negociará de nuevo esta campaña, con la posibilidad de que TNT Sports, que tiene los derechos de la Champions League masculina y femenina, entre y se supere la actual cifra.