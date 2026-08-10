Maximiliano Builes desapareció en Bello

Resumen: Maximiliano Builes Viana, de 26 años, es un hombre de nacionalidad colombiana, cuya identidad de género corresponde a hombre.
Maximiliano Builes Viana, de 26 años, es un hombre de nacionalidad colombiana, cuya identidad de género corresponde a hombre.
Se reporta que su desaparición ocurrió el 3 de agosto de 2026, presuntamente en el municipio de Bello, Antioquia.
Al momento de la información suministrada, no se registran prendas de vestir ni accesorios asociados a su desaparición. Se solicita mantener especial atención a cualquier información que pueda contribuir a establecer su paradero.
Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes
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