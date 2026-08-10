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    Maximiliano Builes desapareció en Bello

    Su desaparición ocurrió el 3 de agosto

    Publicado por: Juan Manuel

    MAXIMILIANO BUILES VIANA
    Maximiliano Builes desapareció en Bello

    Resumen: Maximiliano Builes Viana, de 26 años, es un hombre de nacionalidad colombiana, cuya identidad de género corresponde a hombre.

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    Maximiliano Builes Viana, de 26 años, es un hombre de nacionalidad colombiana, cuya identidad de género corresponde a hombre.

    Se reporta que su desaparición ocurrió el 3 de agosto de 2026, presuntamente en el municipio de Bello, Antioquia.

    Al momento de la información suministrada, no se registran prendas de vestir ni accesorios asociados a su desaparición. Se solicita mantener especial atención a cualquier información que pueda contribuir a establecer su paradero.

    4 BOLETIN MAXIMILIANO BUILES VIANA

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