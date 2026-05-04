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    Maxi, el husky, ya regresó a su hogar en el Doce

    Gracias a todos los que ayudar para que la mascota regresara a su hogar

    Publicado por: Juan Manuel

    Maxi, el husky, ya regresó a su hogar en el Doce

    Resumen: Gracias a todos los que ayudar para que la mascota regresara a su hogar

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Maxi el husky siberiano presuntamente robado en el noroccidente de Medellín, ya está en su hogar. Así lo confirmó una fuente cercana.

    Gracias a todos los que ayudar para que la mascota regresara a su hogar.

    ¿Lo has visto? Maxi fue robado en Medellín

    Maxi es un perro castrado que fue robado en el barrio 12 de Octubre, en Medellín. En el momento en que se lo llevaron, no tenía una pañoleta.

    Si sabes de su paradero, contáctate de inmediato al WhatsApp XXXXXX.


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