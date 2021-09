La cubana Mavys Álvarez mantuvo una relación con Diego Armando Maradona cuando tan solo tenía 16 años y casi después de 20 años se atreve a hablar sobre ello. Según ella, ya no tiene «miedo» a las «represalias de Maradona o del Gobierno de Cuba».

En declaraciones a América Noticias, en el programa América Tevé en Miami, contó que conoció a Maradona el 1 de septiembre de 2000, cuando se escapó de su casa para pasear en La Habana.

«Tenía 16 años, era chiquita, pero la vida me presentó esta oportunidad y la tomé», aseguró Mavys Álvarez. Además dijo que le propusieron conocer a Diego Maradona.

Álvarez en entrevista reciente detalló que la convencieron de conocerlo bajo el argumento de que el futbolista estaba deprimido.

«Yo iba caminando por una de las calles de Matanzas y en un momento un señor que en ese entonces me pareció que era una persona que no estaba bien de la cabeza se me para enfrente, me pone una mano adelante y me dice que si quería conocer a Maradona y yo le dije que no, que me dejara tranquila, y seguí caminando. Así pues durante una cuadra estuvo detrás de mi hablándome de Maradona hasta que, vaya… yo sabía que él había estado en Cuba, que estaba en Varadero, porque había escuchado eso y nada, quise escucharlo», expresó en la entrevista.

Mavys aseguró que no se siente orgullosa de esa época de su vida, «Siento vergüenza de haber vivido cierta parte en mi vida que fue esto. Me da pena de mí misma saber que tenía 16 años y fui parte de todo eso, es una experiencia más que tuve».

Novia cubana de Diego Maradona rompió el silencio

