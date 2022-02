«El patrón lo quiere conocer» Mauricio Ochmann contó como lo obligaron a conocer a un narcotraficante

Los fanáticos del actor Mauricio Ochmann quedaron sorprendidos con la declaración del recordado «Chema» en ‘El señor de los cielos’ al contar que fue obligado a conocer un narcotraficante.

En una entrevista contó que debido a su participación en la serie fue obligado a conocer a un narcotraficante, luego de ser interceptado por un comando armado del crimen organizado.

Según reveló el actor, esto ocurrió en una carretera de México cuando el chofer del vehículo en el que iba se detuvo supuestamente para abastecerse de combustible y ocurrió lo inesperado.

Mauricio Ochmann contó que fue obligado a conocer un narcotraficante.

«Me interceptaron en una carretera, yo creo que el que iba manejando sabía. Me estaban llevando a un evento, me interceptaron después de tres retenes. El chofer me dice ‘le voy a echar gas’, pero según este mismo no le dio tiempo, se metió a una gasolinería y yo veo a un cuate que paro el cuello, me tocaron la ventana y me dijeron que el patrón me quería conocer», expresó.

Pero el actor quería saber quien era ese hombre. En ese sentido, dijo que no lo conocía pero empezó a investigar.

«Y después, a los dos, tres meses veo en una noticia que lo habían matado, yo digo ‘’Imagínate que esa disputa hubiera sido en ese momento'», dijo el mexicano.

