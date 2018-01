Mauricio Lizcano respondió a la investigación preliminar abierta en su contra por el “Cartel de la Toga”

La Corte Suprema de Justicia decidió abrir una investigación preliminar en contra del Senador Mauricio Lizcano por el “Cartel de la Toga”, el expresidente del Congreso respondió a través de un comunicado en su portal.

En este, advirtió ser “el más interesado en que los jueces y el país tengan certeza de que no estoy involucrado con el llamado “Cartel de la Toga”, además de destacar haber enviado una carta a la Corte Suprema tres mese antes para que iniciaran la investigación por las declaraciones de Gustavo Moreno Rivera.

Igualmente afirmó no conocer a Moreno Rivera y añadió que “siempre he contado con abogados honorables entre los que se encuentra el Dr. Yesid Reyes y Carlos Solórzano.”, aparte recordó que él había presentado un derecho de petición, el cual respondió la Corte Suprema el pasado 7 de diciembre en el que se afirma lo siguiente: “El señor Gustavo Moreno Rivera, en el trámite de principio de oportunidad, no ha referido conducta delictiva que le pudiere ser a usted atribuida”.

Declaro que pedirá ser escuchado en versión libre por la Corte Suprema y que a pesar de comprender que la apertura de la investigación es un acto natural, anhela “que la investigación sea rápida para aclarar este tema lo más pronto posible.”