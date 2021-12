[VIDEO]: Mauricio Leal se le apareció a Fanny Lu en un sueño y «está bien y en paz»

Desde que se conoció la muerte del estilista Mauricio Leal, gran parte de las figuras de la farándula se mostraron muy afectadas. Fanny Lu reveló que soñó con Mauricio Leal y lo que éste le dijo.

La cantante ha compartido varias fotos y videos de los mejores recuerdos que tiene con el estilista por medio de su cuenta de Instagram donde, además, en cada una de sus publicaciones escribe un emotivo mensaje de agradecimiento por su amistad.

Fanny Lu soñó con Maito Leal.

Ahora Fanny Lu compartió un emotivo mensaje a propósito de sueños que ha tenido con su gran amigo y reveló lo que éste le ha dicho:

«Maito bello, recordarte es siempre una terapia. Me reí tanto contigo que seguir llorándote es un absurdo, cuando debo celebrar tu vida y tu llegada al cielo. Gracias por hablarme en sueños, por pedirme recordarte con alegría, por decirme que estás bien y en paz. Me has contagiado tu paz», aseguró la artista.

También agrego al escribir «De ahora en adelante mis momentos contigo serán para seguirme riendo de nuestras aventuras, baby. Para agradecer cada segundo de belleza y alegría que me regalaste».

