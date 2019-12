¿’Matrix’ o ‘John Wick 4’? El 21 de mayo de 2021 se estrenan ambas con Keanu Reeves a bordo

De acuerdo con Deadline, Warner confirmó el estreno de la cuarta parte de la saga ‘Matrix’ para el 21 de mayo de 2021, fecha que coincide con la premiere de ‘John Wick 4’.

Ambas películas está protagonizadas por Keanu Reeves y eso tiene a sus fanáticos un poco confundidos.

“‘The Matrix’, que regresa a la pantalla grande por primera vez desde 2003, ahora coincide en la fecha con el cuarto capítulo de la franquicia ‘John Wick’ de Lionsgate, que por supuesto está protagonizada por la estrella de ‘Matrix’, Keanu Reeves, creando una Keanu Kolisión en los cines para el verano”.

May 21, 2021 will be known as Keanu Reeves Day!

Both 'The Matrix 4' and 'John Wick 4' are set to release on that day.

Get ready for an incredible double feature. pic.twitter.com/HTMIuUfp65

— Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) December 11, 2019