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Resumen: Luego de escuchar los argumentos de las partes, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Mató a su pareja en Duitama, se entregó en Acacías y no aceptó el cargo de feminicidio

La Fiscalía General de la Nación obtuvo medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Cristian Daniel Roncancio Ladino, por su presunta responsabilidad en el crimen de su pareja sentimental, en hechos ocurridos el pasado 1 de octubre en Duitama(Boyacá).

La víctima, de 26 años, fue encontrada sin vida al interior de una vivienda ubicada en el sector

Los Tanques. De acuerdo con los elementos recopilados durante la investigación, habría sido víctima de una agresión con arma cortopunzante y sufrió múltiples heridas que le causaron la muerte.

Durante las audiencias concentradas, una fiscal de la Seccional Boyacá le imputó el delito de feminicidio agravado, cargo que no fue aceptado por el procesado.

Luego de escuchar los argumentos de las partes, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Este hombre fue capturado por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, con apoyo de la Policía Nacional, en una estación de Policía de Acacías (Meta), donde se presentó voluntariamente y le hicieron efectiva la orden de captura.