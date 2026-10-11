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Mató a su pareja en Duitama, se entregó en Acacías y no aceptó el cargo de feminicidio

Luego de escuchar los argumentos de las partes, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Publicado por: SoloDuque

Mujer defendió a su hija y terminó asesinada en Bogotá: capturaron al señalado agresor
Foto: Archivo.
Mató a su pareja en Duitama, se entregó en Acacías y no aceptó el cargo de feminicidio

Resumen: Luego de escuchar los argumentos de las partes, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

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La Fiscalía General de la Nación obtuvo medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Cristian Daniel Roncancio Ladino, por su presunta responsabilidad en el crimen de su pareja sentimental, en hechos ocurridos el pasado 1 de octubre en Duitama(Boyacá).

La víctima, de 26 años, fue encontrada sin vida al interior de una vivienda ubicada en el sector

Los Tanques. De acuerdo con los elementos recopilados durante la investigación, habría sido víctima de una agresión con arma cortopunzante y sufrió múltiples heridas que le causaron la muerte.

Durante las audiencias concentradas, una fiscal de la Seccional Boyacá le imputó el delito de feminicidio agravado, cargo que no fue aceptado por el procesado.

Luego de escuchar los argumentos de las partes, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Este hombre fue capturado por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, con apoyo de la Policía Nacional, en una estación de Policía de Acacías (Meta), donde se presentó voluntariamente y le hicieron efectiva la orden de captura.

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Sonia López

publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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