El futbolista uruguayo Matías Mier, exesposo de la periodista colombiana Melissa Martínez, comenzó el 2023 con varios cambios drásticos en su vida: uno de los más importantes, quizás, fue su contratación por parte del Bhayangkara de la Liga de Indonesia.

El deportista llegó a Independiente Santa Fe a inicios de 2022, luego de un corto paso por Central Córdoba, en Argentina. Sin embargo, su estadía en el equipo bogotano tampoco duró mucho, pues después de algunos meses, el club decidió no renovar su contrato.

Tras su salida de Independiente Santa Fe, el volante uruguayo no encontró equipo en el fútbol local. No obstante, sí lo hizo a decenas de kilómetros de distancia, en el Bhayangkara de la Liga de Indonesia. “Me voy de mi segunda casa, Colombia. Solo queda decir gracias. Este no es un adiós, es un hasta pronto, porque voy a cumplir mis sueños, pero volveré con la gente que amo”, escribió Mier en su cuenta de Instagram a mediados de enero de 2023.

Desde el continente asiático, el futbolista ha compartido imágenes, videos y detalles de su experiencia en el equipo indonesio. Mier contó cómo ha sobrellevado su vida alejado del territorio colombiano, que por varios años fue su “segundo hogar”.

“Mi momento lo defino con una felicidad enorme porque era un cambio que necesitaba después de seis años en Colombia y donde estaba intoxicado por cosas extrafutbolísticas. Gracias a Dios me salió esta oportunidad sin quererla y la estoy aprovechando al máximo. Estoy extremadamente feliz”, reveló Mier.

