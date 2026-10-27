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Mateo Ruiz Rendón desapareció en Yarumal, Antioquia

Fue reportado como desaparecido el 22 de octubre

Publicado por: Julian Medina

Mateo Ruiz Rendón, desaparecido en Yarumal, Antioquia
Mateo Ruiz Rendón desapareció en Yarumal, Antioquia

Resumen: Mateo Ruiz Rendón, de 23 años al momento de su desaparición, fue reportado como desaparecido el 22 de octubre de 2026 en Yarumal, Antioquia. El Grupo Desaparecidos Antioquia del CTI de la Fiscalía difundió su ficha con las características físicas, señales particulares, prendas y accesorios, y los teléfonos para entregar información que ayude a ubicarlo.

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Mateo Ruiz Rendón, de 23 años al momento de su desaparición, fue reportado como desaparecido el 22 de octubre de 2026 en Yarumal, Antioquia. La información fue difundida por el Grupo Desaparecidos Antioquia del CTI de la Fiscalía General de la Nación.

Según la ficha de la Fiscalía, Mateo es de contextura delgada, rostro ovalado y piel trigueña. Tiene el cabello corto, ondulado y de color castaño oscuro. Sus ojos son de color café y de tamaño mediano, su nariz es recta y su boca es mediana, con labios medianos. No tiene barba ni bigote y sus orejas son perforadas.

Como señales particulares, el reporte indica que tiene un tatuaje en la parte superior de la espalda con dos letreros y un símbolo de un rayo en la mitad, además de un lunar debajo del lado izquierdo de la nariz.

Respecto a las prendas de vestir, la ficha señala que usaba una cachucha de color azul celeste, camiseta blanca talla L, jean de color gris talla 32 y tenis blancos con rayas verdes talla 39.

Como accesorios, llevaba un reloj de color plateado en la mano izquierda, aretes tipo diamante de color blanco en ambas orejas y un morral de color rojo de la marca Nike.

Quienes tengan información que ayude a ubicar a Mateo Ruiz Rendón pueden comunicarse con el Grupo Desaparecidos Antioquia del CTI, en la carrera 64C No. 67-300, bloque H, piso 1. El conmutador es (604) 5903108, extensión 41898, y el celular es 3185322916.

Ficha de la Fiscalía sobre la desaparición de Mateo Ruiz Rendón
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Julian Medina

Jefe de redacción. Escribo por pasión y vocación. Seguidor del fútbol y amante de la historia y cultura de Medellín.


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