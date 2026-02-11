Mateo Ríos Castiblanco desapareció en Bello

Mateo Ríos Castiblanco es un joven colombiano de 22 años, de sexo e identidad de género masculino, reportado como desaparecido. Al momento de su desaparición vestía completamente de negro: gorra, buso, jean y tenis del mismo color, además de portar un maletín negro.

Como señales particulares, tiene un tatuaje en el pecho con tres rostros, identificados como Pablo Escobar, “Gacha” y otro más, así como un tatuaje adicional en el contramuslo. Estas características pueden ser clave para su identificación.

La desaparición ocurrió el 9 de febrero de 2026 en el municipio de Bello, Antioquia, específicamente en el barrio Florencia.

