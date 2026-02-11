Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 4 - 6 4 - 6
Pico y Placa Medellín Miércoles: 4 - 6 4 - 6
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Mateo Ríos Castiblanco desapareció en Bello

    Desapareció el 9 de febrero de 2026 en el barrio Florencia

    Publicado por: Juan Manuel

    Mateo Ríos Castiblanco es un joven colombiano de 22 años, de sexo e identidad de género masculino, reportado como desaparecido. Al momento de su desaparición vestía completamente de negro: gorra, buso, jean y tenis del mismo color, además de portar un maletín negro.

    Como señales particulares, tiene un tatuaje en el pecho con tres rostros, identificados como Pablo Escobar, “Gacha” y otro más, así como un tatuaje adicional en el contramuslo. Estas características pueden ser clave para su identificación.

    La desaparición ocurrió el 9 de febrero de 2026 en el municipio de Bello, Antioquia, específicamente en el barrio Florencia.

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.