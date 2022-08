Mataron al conductor de un bus en Santa Bárbara, dicen que por robarle

El conductor de un bus que se movilizaba entre Santa Bárbara y Fredonia fue asesinado.

El hecho se registró en mañana de este martes, 9 de agosto, en un sector conocido como Dos Copas en Santa Bárbara, Antioquia, cuando delincuentes abordaron el bus y lo asesinaron. Las primeras versiones apuntan a que el crimen estaría relacionado con un intento de hurto.

Gustavo Guzmán, alcalde de Fredonia, lugar de donde era oriundo Hober C, el conductor asesinado, lo describió como un buen ciudadano, «era muy querido aquí en Fredonia, muy buena persona».

El mandatario solicitó a las autoridades avanzar en la investigación para dar con los responsables de este homicidio.

Dato: El 1 de agosto, Minuto30, conoció que otro conductor pero de un vehículo de carga, aseguró que hombres que se movilizaban en un carro particular y otros dos en una moto intentaron robarlo en una zona que es jurisdicción de Fredonia y, ante su negativa a detener el vehículo le dispararon, uno de los tiros impactó muy cerca de él, en la ventanilla. Por fortuna resultó ileso.

«Se me atravesó con una pistola, yo no paré y me pegó un tiro ahí en la ventanilla», contó el conductor. https://t.co/fYL7d3RNlW

— Minuto30.com (@minuto30com) August 1, 2022