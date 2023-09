Massa cuestiona las propuestas electorales de «dolarización» en Argentina

in

Buenos Aires, 2 sep (EFE).- El ministro de Economía de Argentina y candidato presidencial, Sergio Massa, renovó este sábado sus críticas a los candidatos de oposición que proponen "dolarizar" la economía o ir a un sistema bimonetario en el país suramericano.

"Unos plantean 'dolarización' sin más: poner la bandera de Estados Unidos en la puerta del Banco Central. Otros plantean 'dolarización' cobarde, que es hacer convivir un rato las dos monedas porque no se animan a plantear la 'dolarización' directamente", afirmó Massa este sábado en un acto en la localidad bonaerense de San Vicente.

El ministro aseveró que los candidatos opositores "plantean entregar" la moneda argentina y transformar al país "en un lugar sin destino de desarrollo porque no va a tener moneda propia".

El economista libertario Javier Milei, el candidato más votado en las elecciones primarias de agosto pasado, propone cerrar el Banco Central argentino y "dolarizar" la economía, un proceso que cree que podría llevar entre 9 y 24 meses hasta la circulación cotidiana del dólar estadounidense en la calle.

Por su parte, Patricia Bullrich, candidata presidencial por el frente de centroderecha Juntos por el Cambio, propone ir a una economía "bimonetaria", eliminando de manera inmediata las restricciones para la compra de dólares y que han dado pie a que coexistan una veintena de tipos de cambio en Argentina.

Por el contrario, Massa, el segundo candidato más votado en las primarias, sostiene que no se puede levantar el "cepo" cambiario súbitamente debido a los efectos inflacionarios que conllevaría una fuerte devaluación del peso argentino y sus consecuencias en términos de aumento de los niveles de pobreza.

Para poner fin a las restricciones, Massa plantea que Argentina debe lograr primero un "flujo normal" de comercio y divisas, lo que podría conseguirse a partir de 2024 de la mano de una mejora en las exportaciones que permita recomponer las exiguas reservas monetarias y lograr el equilibrio fiscal.

"Todos sabemos que la mejor forma de hacer crecer a nuestra patria es tener nuestra moneda fuerte y no depender de nadie. No queremos seguir siendo mendigos del mundo. No queremos seguir pidiendo prestado", afirmó Massa en el acto de este sábado.

Massa, quien no dejará el Ministerio de Economía a pesar de la intensa campaña para las elecciones presidenciales de octubre, dijo que el frente oficialista plantea "vender el trabajo argentino al mundo para hacer a nuestra economía fuerte, para seguir invirtiendo en obra pública y para seguir generando empleo y desarrollo".

"Ése es el país que queremos construir", añadió el ministro y candidato.

Por: EFE