Mas:»Por mi perfil de corredor, sería más importante el podio que ganar en el Angliru»

Santander, 11 sep (EFE).- Enric Mas (Movistar), comentó en la jornada de descanso de la Vuelta que una plaza en el podio de Madrid sería, por su perfil de corredor, "más importante que ganar la etapa del Angliru", aunque precisó que vencer en la mítica cima asturiana "sería superbonito".

Para lograr su objetivo principal del podio, una de las posibilidades tácticas sería atacar de lejos.

"Atacar de lejos es una posibilidad, pero está claro que estar en el podio es el objetivo personal y del equipo. No sé si será un ataque de lejos, pero que es un objetivo es así, es evidente", dijo.

Ante la posibilidad de ser podio o ganar la etapa del Angliru, Mas mostró sus dudas, pero el "cajón" tiene preferencia.

"No sé qué decir, me gustaría ganar en el Angliru y lograr el podio, pero es cierto que por mi perfil como corredor sería más valioso el podio que ganar en el Angliru, también por la confiana que me da el equipo. Por otra parte, una etapa en el Angliru sería súperbonito", explicó.

Mas dejó claro que si ataca "será porque lo hemos estudiado y decidido desde el coche, si no, no merece la pena atacar para llegar a la posición 20. Eso no serviría de nada".

El líder del Movistar, tres veces segundo en la Vuelta, no cree que haya "mal rollo" entre Kuss, Roglic y Vingegaard por la lucha intestina por ganar la Vuelta.

"Creo que entre ellos no habrá mal ambiente, son un equipo. Cada uno puede tener su individualidad, pero eso no lo demuestran, son una piña y no creo que entre ellos se ataquen. Otra cosa es que un día flojee uno y el otro se vaya para adelante", explicó.

Mas amplió su punto de vista comentando que "Jumbo no tiene necesidad de crear mal rollo después de ganar el Giro con Roglic y el Tour con Vingegaard. No haremos que se lleven mal y que se compliquen la vida", aseguró.

Sobre el desfallecimiento de Remco Evenepoel en la etapa del Tourmalet y su posterior exhibición en Larra-Belagua, el ciclista balear destacó la grandeza del campeón mundial contrarreloj.

"Para Remco supone un palo muy grande, sobre todo para un ciclista como él, de su perfil. Muchos dependen de él, sus compañeros, sus patrocinadores. Tuvo un mal día, pero luego supo dar la vuelta a la situación. Remco es un auténtico crack y dará guerra hasta el final", dijo.

Mas recordó que "las dos etapas de Asturias y la de Madrid van a ser auténticas batallas".

Por: EFE