Video. Canadá arde en llamas: masivos incendios tornan el cielo rojo

Este 18 de agosto se lleva a cabo una masiva evacuación por los incendios en columbia británica en Canadá.

La emergencia se trata de más de 200 incendios activos que provocaron que el cielo en las zonas afectadas se tornará de un color rojo.

«Se aconseja a los residentes bajo Alerta de Evacuación que estén preparados para abandonar sus hogares en cualquier momento», fue el comunicado que enviaron las autoridades locales.

Desde horas de la mañana, más de 20.000 personas realizan una evacuación por el riesgo de los incendios.

Por ahora, los equipos de bomberos se encuentran cortando vegetación para crear cortafuegos, con el fin de acabar con el «combustible» que utiliza el fuego para propagarse.

Sky in #Canada turned red after a series of terrible #wildfires in the Northwest Territories and #BritishColumbia

