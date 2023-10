Mascherano: “Da un poco de nostalgia no ver ya con tanta continuidad a Modric o Kroos”

in

Miami (EE.UU.), 25 oct (EFE).- LaLiga sigue creciendo en Estados Unidos y ahora aprovecha la oportunidad del inminente clásico entre el Barcelona y el Real Madrid para organizar una 'watch party' en Miami con la presencia de Javier Mascherano, quien conoce perfectamente este partido que disputó en 22 ocasiones.

“Se trata de disfrutarlo desde otro lado. Ya me ha tocado estar dentro del campo, ahora hay que verlo desde fuera”, afirma el exjugador del Barcelona en una entrevista por videollamada con la Agencia EFE.

Como veterano, no olvida a aquellos jugadores que disputaron batalla en el centro del campo frente a él y que todavía están en la plantilla del Real Madrid.

“Da un poco de nostalgia por el hecho de no ver ya con tanta continuidad a Modric o Kroos, pero es lo natural. Es ley de vida y creo que, más allá de que Kroos o Modric no tengan la misma regularidad de antes, siguen aportando cosas importantes al equipo”, apunta.

La oportunidad de ver el clásico con Mascherano en Miami tendrá lugar este sábado en ‘El Partidazo’, una iniciativa de LaLiga para promocionar el fútbol español en el país de las barras y las estrellas con eventos especialmente pensados para los fans.

Con 'El Partidazo', LaLiga organiza en EE.UU. una serie de 'watch parties' en las que los seguidores se unen para ver todos juntos encuentros en mayúsculas como el duelo de este fin de semana entre azulgranas y blancos.

Mascherano estará en el 77 SportBar de Coral Gables (Florida, EE.UU.) pero también habrá eventos este sábado de forma paralela en Washington, Boston, Nueva York y Chicago. En septiembre, 'El Partidazo' se celebró durante el derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid y a la 'watch party' de Houston acudió el uruguayo Diego Forlán.

Si algo destaca de esta próxima edición del clásico es lo bien que llegan los dos equipos, una visión que comparte Mascherano.

“Puede ser que el Barça llegue un poco más mermado por las bajas, pero a nivel de rendimiento y resultados los dos vienen muy equilibrados. Creo que va a haber goles, porque los últimos han sido bastante abiertos y la diferencia la harán los detalles, como siempre. Esperemos que esa diferencia caiga del lado del Barça”, indica.

La situación en la tabla, que pondrá (con permiso del Girona) como líder al vencedor en Montjuic, lo convierte en un choque aún más especial.

“El hecho de ganar es dar un golpe sobre la mesa. Mandar un mensaje, no solamente al Real Madrid, sino al Atlético o al Girona. A todos los rivales que están ahí cerquita. Porque perder este partido te puede hacer terminar la jornada cuarto tranquilamente”, afirma ‘El Jefecito’.

Por otro lado, Mascherano no es ajeno a la enorme expectación que levanta Jude Bellingham con su impactante inicio de temporada en el club merengue.

“Me sorprende lo rápido que se ha adaptado, no lo tenía en este concepto de nueve falso en el que juega. El famoso falso nueve de la época del Barcelona. Un jugador con una llegada y un olfato goleador increíble y que son de esos jugadores que aterrizan en un lugar con el pie derecho y todo se le encamina”, argumenta.

"Sabemos que para los jugadores que llegan del Reino Unido nunca es fácil adaptarse a la liga española, lo hemos visto en otras oportunidades. Tiene 20 años, es una locura”, agrega.

Recuerdos imborrables del clásico

El Real Madrid es uno de los equipos a los que en más ocasiones se enfrentó como jugador Mascherano: sólo el Atlético de Madrid le supera con 24 duelos.

“Hemos tenido muchos partidos (contra el Real Madrid) y fueron grandes encuentros. Siempre nos jugábamos algo. Si no era una eliminatoria de Copa del Rey, era Champions, si no era Supercopa… Y si no, los partidos de liga siempre terminaban siendo decisivos a la hora de optar por el título”, comenta Mascherano.

Además, los días previos al gran partido se viven de manera especial y se marcan en rojo en el calendario.

“Es el partido más importante que puedas tener más allá de una final. A veces cuando te toca este tipo de semana, con Champions previamente, no da mucho tiempo a pensar. Es bueno porque va todo mucho más rápido que si tuvieran toda la semana, se empiezan a hacer muchas conjeturas sobre lo que pasará en el clásico. Aquí, al haber un partido de por medio, la cabeza va a otro ritmo”, explica.

Nacho García

Por: EFE