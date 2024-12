Fico envía mensaje de optimismo y esperanza a los colombianos

Resumen: Este miércoles 29 de mayo, el Alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, envía un mensaje de optimismo y esperanza a los colombianos durante el Innovation Land Summit ANDI. Trabajaremos duro para que el país salga adelante y no nos dejemos poner la agenda. No perdamos la esperanza, a pesar de las dificultades actuales. Generemos más empleo y oportunidades. No nos resignemos, trabajemos por Colombia.