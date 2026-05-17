Resumen: Las autoridades investigan la masacre registrada en zona rural de Marinilla, donde fueron hallados cuatro hombres sin vida. Tras un consejo de seguridad, se incrementó la recompensa hasta $200 millones para dar con los responsables, mientras Policía, Ejército, Fiscalía y la Gobernación de Antioquia adelantan labores conjuntas. Además, se reforzó la presencia de seguridad en el territorio y se analizan posibles vínculos de las víctimas con estructuras criminales.

Masacre en Marinilla: revelan identidades de las víctimas y aumentan recompensa por los responsables

Las autoridades en el Oriente antioqueño reforzaron las acciones investigativas tras la masacre registrada en la vereda Alto del Mercado, zona rural del municipio de Marinilla, donde fueron hallados sin vida cuatro hombres.

Luego de un consejo de seguridad extraordinario, se anunció un incremento en la recompensa, que ahora asciende hasta los $200 millones de pesos para quien entregue información que permita identificar, ubicar y capturar a los responsables del crimen. La medida busca acelerar el avance de la investigación con apoyo de la ciudadanía.

Investigación articulada entre varias autoridades

De acuerdo con el reporte oficial, el caso es asumido de manera conjunta por la Policía Nacional, el Ejército, la Fiscalía General de la Nación y la Gobernación de Antioquia, que ya activaron equipos especializados para el análisis del lugar de los hechos y la recolección de material probatorio.

Las labores judiciales están siendo lideradas por unidades de investigación criminal y criminalística, que trabajan en la reconstrucción de lo ocurrido en la zona donde se registró el múltiple homicidio.

Identidad de víctimas y primeras hipótesis

En el avance de la investigación también se conocieron las identidades de las personas asesinadas. La primera víctima fue Wilmer Gil, de 29 años, quien presentaba una anotación en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

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Según los reportes preliminares, habría sido capturado en flagrancia durante un allanamiento realizado en febrero de 2026 y, además, es señalado de manera inicial de tener posibles nexos con el GAO Clan del Golfo.

Junto a él fueron identificados Juan Camilo Giraldo, de 19 años y nacionalidad colombiana; Yonjairo Bravo, de 20 años y origen venezolano; y Jhoinder Díaz, también venezolano de 20 años.

Las autoridades precisaron que, aunque ya se cuenta con estos datos, las líneas de investigación siguen abiertas para establecer los móviles del ataque y si existe relación entre las víctimas y estructuras criminales que operan en la zona.

Refuerzo de seguridad en la zona

Tras lo ocurrido, se anunció el fortalecimiento del pie de fuerza tanto en áreas rurales como urbanas del municipio, con presencia de unidades especiales para prevenir nuevos hechos violentos y apoyar el desarrollo de las investigaciones.

La Alcaldía de Marinilla reiteró su rechazo a lo sucedido y aseguró que continuará trabajando de forma coordinada con las autoridades para proteger a la comunidad y avanzar en el esclarecimiento del caso.