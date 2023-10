‘Masacre en Hamas’, en VIDEOS se muestra como jóvenes tuvieron que huir de terroristas en fiesta eléctrica

En videos compartidos en redes sociales se puede observar el momento aterrador de la masacre en Hamas, Israel.

La masacre en Hamas cobró la vida de unas 260 personas que todavía sigue en aumentó.

En videos se puede observar como jóvenes corrían por su vida para resguardarse del ataque terrorista.

Los supervivientes se arrastraron por el suelo y arbustos; mientras realizaban una travesía para salir del lugar de confrontación.

Muchos se quedaron escondidos por más de cinco horas, hasta que llegaron las autoridades que hablaban hebreos.

El hecho se dio al amanecer del 7 de octubre, cuando más de 1.000 yihadistas invadieron el sur de Israel.

Los terroristas llegaron a un festival Supernova de música electrónica en la frontera con la Franja de Gaza.

No fue solo una matanza a sangre fría, sino que también estos terroristas decidieron tomar rehenes.

Muchas personas corrieron hasta sus carros en un intentó de huida, sin embargo fueron masacrados al encontrarse con los hombres armados, quienes iban detrás de todo lo que se movía.

Moti Burkjin, portavoz de Zaka, mencionó la crueldad de los hombres al ver los cadáveres con balas en sus cabezas al ser rematados.

El Ejército recuperó el control de las comunidades cercanas a Gaza de manos de los combatientes de Hamás.

BREAKING: Search and rescue mission at Nova festival next to Rei’m in Israel has been completed,

260 bodies of Israeli civillians taking part in this peaceful festival were recovered

-Emergency services pic.twitter.com/rNMB8HTBN3

— Megh Updates ™ (@MeghUpdates) October 8, 2023