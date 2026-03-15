Resumen: Hasta el momento, no existe un comunicado oficial por parte de la Policía o la Gobernación tanteo de Santander como de Antioquia.

Masacre en Cimitarra: mataron a cuatro personas, dos serían los presuntos asesinos de la profesora de Puerto Berrío

Minuto30.com .- Una incursión armada en la vereda San Juan de la Carrilera de Cimitarra dejó cuatro personas muertas. Entre las víctimas figuran los dos hombres que habrían asesinado a una docente de la región. Alias ‘La Pioja’ también fue alcanzada por las balas.

La zona rural de Cimitarra, Santander, es escenario de una tragedia que apunta a una violenta retaliación. Lo que inicialmente se reportó como un ataque armado en la noche del sábado, ha tomado un giro estremecedor al conocerse la identidad de las víctimas: según fuentes comunitarias, dos de las vçitimas serían los presuntos responsables del reciente asesinato de una profesora en Puerto Berrío.

Terror en San Juan de la Carrilera: El relato de la masacre

Según cuentan testigos, el ataque ocurrió en la vereda San Juan de la Carrilera, un sector remoto de Cimitarra y que tiene cercanía con Puerto Berrío. De acuerdo con la información preliminar, varios hombres fuertemente armados irrumpieron en el sector rural y, con armas de largo alcance, abrieron fuego contra un grupo de personas.

El pánico se apoderó de los residentes, quienes relataron haber vivido una noche de angustia tras escuchar las ráfagas de disparos que se prolongaron por varios minutos. “Fue una cacería”, describen algunos habitantes bajo condición de anonimato.

Entre los muertos estarían los asesinos de la profesora de Puerto Berrío

La noticia ha escalado en relevancia nacional tras confirmarse que entre los cuatro fallecidos se encuentran los dos hombres señalados de haber perpetrado el asesinato de una docente días atrás en la misma región. Pero la violencia no se detuvo ahí: los sicarios también habrían acabado con la vida de una hermana de estos sujetos, en lo que parece ser un intento de exterminar cualquier vínculo relacionado con los sospechosos.

El saldo de la masacre se distribuye así

Tres hombres asesinados en el sector de San Juan de la Carrilera (incluyendo a los presuntos feminicidas).

Una mujer asesinada en el sector de Traviata, identificada como alias ‘La Pioja’, quien según registros oficiales habría sido liberada recientemente por la justicia.

Al parecer una mujer sobrevivió al ataque

Según revelan medios de la región, una mujer quien sería hermana de un presunto cabecilla de una banda del sector que se encuentra encarcelado habría sobrevivido al ataque y se habría entregado a las autoridades para buscar protección y rendir testimonio sobre lo sucedido.

El Magdalena Medio en alerta roja

Este hecho pone de manifiesto la grave situación de orden público en el Magdalena Medio antioqueño y santandereano.

Las autoridades judiciales y unidades de la Fuerza Pública ya se encuentran en el lugar de los hechos realizando las inspecciones Técnicas a los Cadáveres e iniciando las investigaciones. Sin embargo, el silencio de la comunidad por temor a represalias es el principal obstáculo para identificar a los autores materiales de esta masacre.

Pronunciamiento oficial en espera

Hasta el momento, no existe un comunicado oficial por parte de la Policía o la Gobernación tanto de Santander como de Antioquia.