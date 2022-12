Masacre en Canadá: cinco personas murieron a manos de tirador en un edificio

Seis muertos y un herido, dejó el domingo 18 de diciembre, una masacre en un edificio ubicado en las afueras de Toronto, Canadá.

El tirador, buscó a sus víctimas en diferentes apartamentos de la edificación, y murió tras un intercambio de disparos con las autoridades, según informó la Policía local.

Hasta el momento el presunto atacante, no ha sido identificado, y las autoridades investigan si existe conexión entre las víctimas, residentes del edificio ubicado en Vaughan, poblado ubicado a 30 kilómetros al norte de Toronto.

