Resumen: El movimiento telúrico registrado esta mañana en Istmina extendió su impacto hacia departamentos vecinos, replicando el patrón de percepción del evento ocurrido el viernes.

¡Más pasito pero más superficial! Tembló pasaditas las 10 de la mañana ¿le sonó la alarma?

Minuto30.com .- Según boletín emitido por el Servicio Geológico Colombiano un temblor de magnitud 3.9 con epicentro en el Chocó se registró la mañana de este sábado 12 de septiembre; habitantes de otras regiones del país comenzaron a reportar la intensidad del movimiento a través de las redes sociales.

Según @sgcol, el temblor de las 10:05am tuvo como epicetro a istmina en Chocó, con una superficialidad de solo 43 kilómetros.

En el Valle del Cauca, ciudadanos ubicados en el municipio de Sevilla alertaron que el temblor se sintió de manera fuerte en su localidad. Asimismo, desde el Eje Cafetero, residentes de Montenegro (Quindío) confirmaron haber percibido la sacudida durante la mañana de este sábado.

Estos reportes ciudadanos evidencian que, a pesar de tener una magnitud inferior a la del sismo registrado el día anterior (4.5), la profundidad de 43 kilómetros permitió que la onda sísmica viajara y fuera perceptible en gran parte del occidente colombiano.

Las autoridades de gestión del riesgo en los departamentos del Chocó, Valle del Cauca y Quindío mantienen el monitoreo preventivo y reiteran que hasta el momento no hay reporte de daños o afectaciones.

El temblor de las 6 de la maña fue más duro

A las 6:16 de la mañana los sismógrafos del Servicio Geológico Colombiano alertaban de un fuerte temblor de magnitud 4.6, con epicentro y superficialidad igual al registrado horas después: Istmina – Chocó, Profundidad 43 km.

Reportaron haberlo sentido en Armenia, Ginebra, Cali, Pereira, Montenegro y hasta en Manizles, donde las ventanas alertaron a más de uno.