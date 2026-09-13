Resumen: El hombre de 59 años luchó por su vida durante 41 días luego de ser gravemente lesionado al interior de su vivienda en el noroccidente de Medellín. El presunto homicida, quien es sobrino de la víctima, ya se encuentra a disposición de las autoridades.

Tras más de un mes de agonía, muere hombre apuñalado por su propio sobrino en Robledo

Minuto30.com .- Un trágico desenlace tuvo un grave episodio de violencia intrafamiliar registrado a principios del mes pasado en el barrio Robledo, perteneciente a la Comuna 7 de Medellín.

Este domingo 13 de septiembre, las autoridades de salud confirmaron el lamentable deceso de un hombre de 59 años de edad, natural del municipio de Puerto Berrío, Antioquia, quien no logró sobreponerse a las severas heridas que le fueron infligidas con un arma blanca.

Una larga batalla médica

Los hechos que desencadenaron este fatal desenlace ocurrieron el pasado 3 de agosto al interior de la residencia de la víctima. En circunstancias que son materia de investigación, el hombre fue atacado brutalmente.

Tras la agresión, fue auxiliado y trasladado de urgencia a un hospital ubicado en el norte de la ciudad. Sin embargo, dada la gravedad y el compromiso de sus lesiones, el equipo médico determinó que requería atención de mayor nivel, por lo que el 4 de agosto fue remitido a las instalaciones de otra Clínica del sector de mayor nivel. Allí permaneció internado y bajo cuidados intensivos durante más de un mes, hasta que finalmente su cuerpo no resistió más y falleció en las últimas horas.

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El agresor está tras las rejas

El caso causa profunda conmoción en el sector, especialmente por el grado de consanguinidad entre los involucrados. Según se pudo establecer por versiones de testigos, el responsable de propinarle las heridas mortales a la víctima fue su propio sobrino.

El señalado agresor fue capturado en el marco de las acciones policiales derivadas de estos hechos. Con la confirmación de la muerte de su tío en la clínica, la situación jurídica del detenido se agrava, pues ahora la Fiscalía podría procesarlo formalmente por el delito de homicidio.