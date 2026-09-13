Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Lunes: 5 - 8 5 - 8
Pico y Placa Medellín Lunes: 5 - 8 5 - 8
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Tras más de un mes de agonía, muere hombre apuñalado por su propio sobrino en Robledo

    La víctima vivió 41 días de agonía a causa de las graves lesiones provocadas por su sobrino

    Publicado por: SoloDuque

    uci clinica hospital agonia
    Tras más de un mes de agonía, muere hombre apuñalado por su propio sobrino en Robledo

    Resumen: El hombre de 59 años luchó por su vida durante 41 días luego de ser gravemente lesionado al interior de su vivienda en el noroccidente de Medellín. El presunto homicida, quien es sobrino de la víctima, ya se encuentra a disposición de las autoridades.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Minuto30.com .- Un trágico desenlace tuvo un grave episodio de violencia intrafamiliar registrado a principios del mes pasado en el barrio Robledo, perteneciente a la Comuna 7 de Medellín.

    Este domingo 13 de septiembre, las autoridades de salud confirmaron el lamentable deceso de un hombre de 59 años de edad, natural del municipio de Puerto Berrío, Antioquia, quien no logró sobreponerse a las severas heridas que le fueron infligidas con un arma blanca.

    Una larga batalla médica

    Los hechos que desencadenaron este fatal desenlace ocurrieron el pasado 3 de agosto al interior de la residencia de la víctima. En circunstancias que son materia de investigación, el hombre fue atacado brutalmente.

    Tras la agresión, fue auxiliado y trasladado de urgencia a un hospital ubicado en el norte de la ciudad. Sin embargo, dada la gravedad y el compromiso de sus lesiones, el equipo médico determinó que requería atención de mayor nivel, por lo que el 4 de agosto fue remitido a las instalaciones de otra Clínica del sector de mayor nivel. Allí permaneció internado y bajo cuidados intensivos durante más de un mes, hasta que finalmente su cuerpo no resistió más y falleció en las últimas horas.

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    El agresor está tras las rejas

    El caso causa profunda conmoción en el sector, especialmente por el grado de consanguinidad entre los involucrados. Según se pudo establecer por versiones de testigos, el responsable de propinarle las heridas mortales a la víctima fue su propio sobrino.

    El señalado agresor fue capturado en el marco de las acciones policiales derivadas de estos hechos. Con la confirmación de la muerte de su tío en la clínica, la situación jurídica del detenido se agrava, pues ahora la Fiscalía podría procesarlo formalmente por el delito de homicidio.

    Sigue a Minuto30 en Google Recibe más noticias nuestras en Google Discover. Seguir
    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez entrega avances sobre procesos contra la Alcaldía de Quintero por corrupción

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.