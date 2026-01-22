¡Más de uno lloró! Carro cargado de cebolla se volcó llegando a Sonsón

Minuto30.com .- Hay gente que nace con sal, pero este conductor nació con la cebolla. En la tarde de este jueves 22 de enero, los habitantes y viajeros que llegaban a Sonsón se encontraron con una escena digna de un guiso gigante: un vehículo particular, que venía cargado hasta el techo de bultos de cebolla, decidió que era buena idea “acostarse a dormir” en plena vía.

El incidente ocurrió cerca del sector de “La Gruta”, justo en esa curva donde uno ya empieza a oler el frío del pueblo. Por razones que todavía son un misterio (¿se le metió una ramita de cilantro al ojo?), el conductor perdió el control, el carro dio la voltereta y terminó invadiendo el carril contrario. ¡Menos mal no venía nadie de frente o el sancocho hubiera sido mayor!

El paso se puso más difícil que pelar cebolla sin llorar, pues los bultos se rompieron y las hortalizas quedaron rodando por toda la calzada. Más de un conductor tuvo que hacer maniobras de “Fórmula 1” porque el jugo de la cebolla machacada dejó la carretera más lisa que un jabón en ducha ajena.

El balance del “aliño”

El conductor salió con unos “moraos” y el susto de su vida, pero por fortuna nada de gravedad. Eso sí, el olor a cebolla no se lo quita ni con tres baños.

La carga sí pasó a mejor vida. Gran parte de la mercancía se perdió entre el golpe y los carros que pasaron por encima antes de que llegara el tránsito.

Como buenos paisas, los vecinos corrieron a ayudar (y otros de pronto a ver si rescataban algo para el almuerzo).

¡Llegó la ley al guiso!

Las autoridades de tránsito de Sonsón tuvieron que ponerse el delantal, regular el flujo de carros y coordinar la limpieza de la vía. Y es que, con tanta cebolla regada, el riesgo de que otro carro saliera “patinando” era altísimo.

Se le recomienda a los transportadores ¡Ojo con el peso en las curvas! Que la única razón para llorar en Sonsón sea por la emoción de llegar al pueblo y no por ver el negocio regado en el asfalto.