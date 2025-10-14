Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡Más de un mes después de ser empujado en Marinilla por un mototaxista! Luis Alberto murió en Itagüí

Minuto30.com .- Un incidente ocurrido hace más de un mes en el municipio de Marinilla, Antioquia, tuvo un desenlace fatal este domingo 12 de octubre. Luis Alberto murió en un centro hospitalario luego de haber sido agredido en medio de una discusión.

En el altercado que se registró el pasado 3 de septiembre entre Luis Alberto y un mototaxista, quien lo habría empujado con fuerza, provocando que la víctima cayera al piso y se golpeara la cabeza y la cadera.

Tras el incidente, Luis Alberto fue auxiliado y remitido a un hospital de Itagüí, donde permaneció bajo atención médica. Lamentablemente, el hombre falleció el pasado 12 de octubre, más de un mes después de la agresión.

Las autoridades competentes investigan el caso para determinar las causas de la muerte de Luis Alberto.

