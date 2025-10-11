¡Más de tres meses sin dar respuesta! Exregistrador retrasó obra vial de miles de millones pidiendo «insólito» soporte de pago

Resumen: La Tercera Delegada para la Contratación Estatal señaló que, al parecer, el entonces funcionario demoró el trámite que debía darle a los documentos

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al exregistrador principal de instrumentos públicos de Quibdó, Yony Mosquera Mendoza, por presuntas irregularidades en la expedición de los certificados necesarios para el desarrollo de obra pública de conexión vial Medellín – Chocó.

La Tercera Delegada para la Contratación Estatal señaló que, al parecer, el entonces funcionario demoró el trámite que debía darle a los documentos a pesar de que habían sido solicitados con la debida antelación y pagado el valor correspondiente desde marzo de 2023.

El ente de control indicó que el disciplinable se tomó más de tres meses para dar respuesta, exigió un soporte que no era la única manera de acreditar el pago y una forma de radicar distinta a las permitidas por el estatuto registral, con lo que se afectó el normal desarrollo del proceso.

Según el Ministerio Público, Mosquera Mendoza pudo vulnerar los principios de celeridad, economía, eficacia y eficiencia, por lo que de manera provisional calificó su actuación como falta disciplinaria grave cometida a título de dolo.

