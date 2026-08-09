Resumen: Los artesanos de Santa Elena agotaron sus inventarios, el gremio de taxistas reportó jornadas maratónicas con alta demanda hacia los sitios turísticos, y miles de vendedores informales encontraron en los conciertos, tablados y desfiles una oportunidad invaluable para multiplicar sus ingresos diarios

¡Más de 60 millones de dólares! Fico Gutiérrez celebra el histórico balance económico de la Feria de las Flores 2026

Minuto30.com .- Con el paso del último silletero y el desmonte de las graderías, la capital antioqueña comienza a hacer cuentas tras más de una semana de intensa actividad cultural y turística. Y el resultado, en palabras de la propia administración distrital, ha superado todas las proyecciones iniciales.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, entregó el balance oficial de cierre de la Feria de las Flores 2026, confirmando que la ciudad logró captar una derrama económica superior a los 60 millones de dólares, consolidando este evento no solo como un patrimonio inmaterial, sino como el principal motor de reactivación financiera de la región en el segundo semestre del año.

Una economía democratizada

Más allá de los impresionantes ingresos que reportan las grandes cadenas hoteleras, las aerolíneas y los organizadores de megaconciertos, el alcalde Gutiérrez hizo especial énfasis en la «democratización» de estos recursos.

Para el mandatario, el verdadero éxito de la Feria 2026 radica en cómo el dinero circuló en la base de la pirámide laboral de la ciudad, impactando directamente el sustento diario de la clase trabajadora y la economía informal.

«El balance no puede ser mejor: una derrama económica de más de 60 millones de dólares. Lo más importante es que la platica queda en el taxista, que no para de trabajar; en la mujer que sale a ganarse la vida todos los días para sacar adelante a sus familias; en los hombres trabajadores; en los que venden las cositas en la calle; en los artesanos», detalló con entusiasmo el alcalde de Medellín. Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

La feria «de todos»

Durante los días de festividades, las calles de Medellín se transformaron en una inmensa vitrina comercial. Los artesanos de Santa Elena agotaron sus inventarios, el gremio de taxistas reportó jornadas maratónicas con alta demanda hacia los sitios turísticos, y miles de vendedores informales encontraron en los conciertos, tablados y desfiles una oportunidad invaluable para multiplicar sus ingresos diarios.

«Y eso, para mí, es lo más importante, que esta feria sea de todos», concluyó Gutiérrez, reafirmando el enfoque social de la organización del evento.

Con estas cifras récord en ingresos, sumadas a un balance positivo en materia de seguridad y comportamiento ciudadano, Medellín despide su evento más emblemático, demostrando una vez más su capacidad instalada para recibir al mundo y convertir su cultura en progreso para su gente.