Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Lunes: 5 - 8 5 - 8
Pico y Placa Medellín Lunes: 5 - 8 5 - 8
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fotos y Videos

    ¡Más de 60 millones de dólares! Fico Gutiérrez celebra el histórico balance económico de la Feria de las Flores 2026

    Con estas cifras récord en ingresos, sumadas a un balance positivo en materia de seguridad y comportamiento ciudadano, Medellín despide su evento más emblemático

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Más de 60 millones de dólares! Fico Gutiérrez celebra el histórico balance económico de la Feria de las Flores 2026

    Resumen: Los artesanos de Santa Elena agotaron sus inventarios, el gremio de taxistas reportó jornadas maratónicas con alta demanda hacia los sitios turísticos, y miles de vendedores informales encontraron en los conciertos, tablados y desfiles una oportunidad invaluable para multiplicar sus ingresos diarios

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Minuto30.com .- Con el paso del último silletero y el desmonte de las graderías, la capital antioqueña comienza a hacer cuentas tras más de una semana de intensa actividad cultural y turística. Y el resultado, en palabras de la propia administración distrital, ha superado todas las proyecciones iniciales.

    El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, entregó el balance oficial de cierre de la Feria de las Flores 2026, confirmando que la ciudad logró captar una derrama económica superior a los 60 millones de dólares, consolidando este evento no solo como un patrimonio inmaterial, sino como el principal motor de reactivación financiera de la región en el segundo semestre del año.

    fico abelardo goberna mauricio

    Cortesía

    Una economía democratizada

    Más allá de los impresionantes ingresos que reportan las grandes cadenas hoteleras, las aerolíneas y los organizadores de megaconciertos, el alcalde Gutiérrez hizo especial énfasis en la «democratización» de estos recursos.

    Para el mandatario, el verdadero éxito de la Feria 2026 radica en cómo el dinero circuló en la base de la pirámide laboral de la ciudad, impactando directamente el sustento diario de la clase trabajadora y la economía informal.

    «El balance no puede ser mejor: una derrama económica de más de 60 millones de dólares. Lo más importante es que la platica queda en el taxista, que no para de trabajar; en la mujer que sale a ganarse la vida todos los días para sacar adelante a sus familias; en los hombres trabajadores; en los que venden las cositas en la calle; en los artesanos», detalló con entusiasmo el alcalde de Medellín.

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    La feria «de todos»

    Durante los días de festividades, las calles de Medellín se transformaron en una inmensa vitrina comercial. Los artesanos de Santa Elena agotaron sus inventarios, el gremio de taxistas reportó jornadas maratónicas con alta demanda hacia los sitios turísticos, y miles de vendedores informales encontraron en los conciertos, tablados y desfiles una oportunidad invaluable para multiplicar sus ingresos diarios.

    «Y eso, para mí, es lo más importante, que esta feria sea de todos», concluyó Gutiérrez, reafirmando el enfoque social de la organización del evento.

    Con estas cifras récord en ingresos, sumadas a un balance positivo en materia de seguridad y comportamiento ciudadano, Medellín despide su evento más emblemático, demostrando una vez más su capacidad instalada para recibir al mundo y convertir su cultura en progreso para su gente.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez entrega avances sobre procesos contra la Alcaldía de Quintero por corrupción

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.