¡Más de 6 mil millones de pesos! Cali robustece el parque automotor de la Policía Metropolitana

En el marco de la ceremonia de condecoraciones por los 134 años de la Policía Nacional (20.11.2025), el alcalde de Cali, Alejandro Eder, hizo entrega de un nuevo lote de vehículos para mejorar las capacidades operativas de la Policía Metropolitana en prevención de delitos y comportamientos contrarios a la convivencia.

Son nueve camionetas pick-up y 74 motocicletas destinadas a movilizar a los uniformados en atención, investigación y respuesta efectiva de los requerimientos ciudadanos.

Asimismo, facilitarán su intervención para labores de vigilancia y control en las rutas, estaciones, terminales y troncales del sistema de transporte masivo MIO, que a diario moviliza miles de ciudadanos.

Jairo García Guerrero, secretario de Seguridad y Justicia de Cali, destacó que la Administración Distrital no solo se preocupa por incrementar y actualizar los equipos especializados, vehículos y demás herramientas de la Fuerza Pública; también se esfuerza por dignificar sus condiciones de trabajo, haciendo intervenciones locativas en estaciones y subestaciones de Policía y brindando beneficios a los uniformados y sus familias.

“Seguimos fortaleciendo las capacidades de la Policía, como lo ha pedido el alcalde Alejandro Eder desde el primer día. Hoy estamos entregando nuevas motos y vehículos para mejorar las capacidades de reacción, vigilancia y control, con una inversión cercana a los 6500 millones de pesos”, precisó el secretario.

El general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana, dijo que con este nuevo parque automotor se fortalecen las capacidades logísticas, se mejoran los tiempos de respuesta y se ofrece un mejor servicio a los ciudadanos.

Datos importantes

El monto de la inversión para la compra de las nueve camionetas asciende a 2288 millones de pesos.

Para adquirir las 74 motocicletas fueron destinados 4151 millones de pesos.

Los vehículos tienen SOAT con vigencia de un año y accesorios como luces estroboscópicas, sistema de perifoneo, lámpara para iluminar la escena y cascos.