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    Más de 5 años de cárcel para Luis Fabián Fernández, exalcalde de Valledupar, por contrato de más de 36 mil millones

    Contra esta decisión proceden los recursos de ley.

    Publicado por: SoloDuque

    Luis Fabian Fernandez
    Más de 5 años de cárcel para Luis Fabián Fernández, exalcalde de Valledupar, por contrato de más de 36 mil millones

    Resumen: Para la Fiscalía el exmandatario desbordó la capacidad de endeudamiento del ente territorial y le ocultó al concejo la existencia de una obligación vigente con la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar

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    Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez de conocimiento condenara a 5 años y 6 meses de prisión a Luis Fabián Fernández, exalcalde de Valledupar (Cesar), por irregularidades en la firma de un contrato avaluado en 36.283’750.098 de pesos para ejecutar el plan de inversión de agua potable y saneamiento básico municipal.

    La investigación demostró que este proceso no contó con la planeación necesaria de cara al proyecto que terminó en un acuerdo que autorizó el endeudamiento, y comprometió las finanzas públicas por más de 20 años.

    Para la Fiscalía el exmandatario desbordó la capacidad de endeudamiento del ente territorial y le ocultó al concejo la existencia de una obligación vigente con la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar (Emdupar). De la misma manera, se evidenció la falta de planeación en las obras en las que la empresa de servicios públicos haría en agua potable y saneamiento básico.

    Por esto Luis Fabián Fernández fue encontrado responsable por el delito de contrato sin cumplimento de los requisitos legales.

    Contra esta decisión proceden los recursos de ley.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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