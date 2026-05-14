Raul Giraldo en el momento que incitaba a la hinchada de su mismo equipo, DIM; el pasado 3 de mayo, en la última fecha del Todos contra Todos

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Resumen: El castigo más severo del boletín cayó sobre las toldas del 'Poderoso de la Montaña'. El Comité Disciplinario sancionó a José Raúl Giraldo Gómez

Más de $45 millones: La histórica multa que Dimayor le impuso al presidente del Independiente Medellín

Minuto30.com .- El Comité Disciplinario de la División Mayor del Fútbol Colombiano (DIMAYOR) no se guardó nada y publicó este jueves 14 de mayo la Resolución No. 051 de 2026. El boletín llega cargado de severos castigos, millonarias multas económicas y suspensiones que afectan a varios clubes tradicionales del Fútbol Profesional Colombiano tras los hechos ocurridos en la última jornada del todos contra todos.

Entre los grandes perjudicados destacan el presidente del Independiente Medellín (DIM), el cuerpo técnico del Deportivo Pasto, así como los equipos Deportivo Cali y Junior de Barranquilla.

Histórica multa para el presidente del Independiente Medellín

El castigo más severo del boletín cayó sobre las toldas del ‘Poderoso de la Montaña’. El Comité Disciplinario sancionó a José Raúl Giraldo Gómez, presidente de El Equipo del Pueblo S.A. (DIM), con una astronómica multa económica de $45.523.530 (equivalentes a 26 SMLMV).

De acuerdo con el informe oficial del partido disputado entre el DIM y Aguilas Doradas por la fecha 19, el directivo incurrió en conductas indebidas:

Permaneció en las inmediaciones del terreno de juego desde el minuto 85 hasta la finalización del compromiso.

Realizó gestos provocadores dirigidos al público asistente, lo que desató una reacción inmediata de los aficionados.

Contra esta decisión proceden los recursos de reposición y apelación.

Fuertes suspensiones para el Deportivo Pasto en Barranquilla

El Deportivo Pasto también salió mal librado de su visita al Junior. Las autoridades sancionaron a dos de sus integrantes por «realizar actos de provocación al público»:

El técnico: El entrenador Matias Jonatan Risueño Lujan fue suspendido con cinco (5) fechas y deberá pagar una multa de $8.754.525.

El jugador: El futbolista Nicolás Gil Ulloa recibió una suspensión de dos (2) fechas y una sanción económica de $3.501.810.

Deportivo Cali y Junior también fueron notificados

La resolución de la Dimayor dejó castigos adicionales para otros dos grandes del FPC:

Deportivo Cali ($11.380.882 de multa): El equipo ‘Azucarero’ fue castigado por llegar tarde a la rueda de prensa tras su partido contra el Deportes Tolima. Según el oficial de medios, el equipo tardó 27 minutos en presentarse. Aunque el club alegó que solo fueron 12 minutos y justificó la demora argumentando afectaciones emocionales por los insultos de la hinchada local, Dimayor desestimó la defensa recordando que el Cali ya es reincidente en este tipo de faltas.

Junior de Barranquilla (Amonestación): El conjunto ‘Tiburón’ recibió una amonestación oficial por la conducta de sus hinchas en el duelo ante Pasto. El partido tuvo que detenerse durante dos minutos debido a la poca visibilidad generada por el uso indebido de objetos inflamables (pólvora o bengalas) en las tribunas.

Todas estas sanciones podrán ser apeladas

Lea acá la Resolución 051