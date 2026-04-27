Resumen: El gigantesco incendio que inició al mediodía de este lunes 27 de abril en el municipio de Itagüí, en el sector de las antiguas bodegas de Coltejer, ha movilizado un operativo metropolitano sin precedentes en los últimos meses.

¡Más de 40 bomberos en acción! Confirman que incendio en Itagüí consume una empresa de bicicletas

Minuto30.com .- La emergencia en el sur del Valle de Aburrá no da tregua. El gigantesco incendio que inició al mediodía de este lunes 27 de abril en el municipio de Itagüí, en el sector de las antiguas bodegas de Coltejer, ha movilizado un operativo metropolitano sin precedentes en los últimos meses.

Hace pocos minutos, las autoridades de gestión del riesgo entregaron el primer reporte oficial desde el lugar de la conflagración, aclarando el tipo de establecimiento afectado y la magnitud del despliegue operativo.

Fuego en una empresa de bicicletas

Aunque los primeros reportes ciudadanos hablaban de las antiguas bodegas de Coltejer (estructuras que hoy en día albergan diversas industrias y bodegajes), el vocero oficial confirmó la naturaleza del negocio afectado por las impresionantes llamas.

Sebastián Moreno, técnico de la Dirección de Desastres, entregó el balance preliminar desde la zona cero:

“En estos momentos en la ciudad se nos presenta un incendio estructural de gran proporción en una empresa dedicada a bicicletas. Les estamos contando el desarrollo de esta emergencia”, señaló el funcionario.

El material altamente inflamable propio de la fabricación y ensamblaje de bicicletas (cauchos, plásticos, solventes y pinturas) explicaría la densa columna de humo negro y la rapidez con la que el fuego tomó proporciones tan alarmantes.

Un frente unido: 7 municipios combatiendo el infierno

La ferocidad del incendio rebasó rápidamente la capacidad local, obligando a activar una respuesta unificada de casi todo el Valle de Aburrá. Moreno confirmó que, a esta hora, hay un pie de fuerza de más de 40 bomberos enfrentándose directamente a las llamas en labores de extinción y contención para evitar que el fuego alcance otras bodegas aledañas.

El megaoperativo cuenta con el apoyo de las maquinarias y tripulaciones de los cuerpos de bomberos de:

Itagüí (Locales)

Medellín

Envigado

Sabaneta

Bello

La Estrella

Caldas

A esta hora, las autoridades mantienen los cierres viales preventivos en el sector y reiteran el llamado a la comunidad para evitar acercarse a la zona y protegerse de la inhalación de humo. Aún no se reportan personas heridas o víctimas fatales producto de esta emergencia.

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