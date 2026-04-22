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    ¡Más de 2 horas lleva el trancón! una tractomula varada armó mero taco en la Autopista Sur

    Ármese de paciencia y, si puede, tome vías alternas

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Más de 2 horas lleva el trancón! una tractomula varada armó mero taco en la Autopista Sur

    Resumen: Las autoridades de tránsito advierten que la remoción del vehículo pesado y la normalización de la vía pueden tomar un tiempo adicional.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Si vas saliendo del trabajo o estudio y te diriges hacia el sur del Valle de Aburrá, ¡ármate de paciencia o cambia tu ruta de inmediato! La Secretaría de Movilidad de Medellín (@sttmed) reporta una fuerte afectación al tránsito en la Autopista Sur debido a un incidente que involucra a un tractocamión.

    El panorama a esta hora

    La novedad se registra a la altura del emblemático puente Guayaquil. Lo más preocupante para los conductores es que, según el último reporte ciudadano y oficial, a las 5:30 de la tarde la congestión vehicular continúa activa. Al cruzarse con el inicio de la hora pico, el represamiento de vehículos es considerable y el regreso a casa (hacia destinos como Itagüí, Envigado o Sabaneta) está tardando mucho más de lo habitual.

    Rutas alternas para evitar el trancón

    Las autoridades de tránsito advierten que la remoción del vehículo pesado y la normalización de la vía pueden tomar un tiempo adicional. Por eso, para evitar quedar atrapado en el embotellamiento, recomiendan tomar los siguientes desvíos:

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    Avenida Las Vegas

    Avenida Guayabal

    Mantén la calma al volante, planifica tu desvío con anticipación usando aplicaciones de movilidad y, sobre todo, atiende todas las instrucciones de los agentes de tránsito que ya se encuentran en la zona regulando el paso. ¡Conduce con precaución!

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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