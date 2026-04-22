Resumen: Las autoridades de tránsito advierten que la remoción del vehículo pesado y la normalización de la vía pueden tomar un tiempo adicional.

¡Más de 2 horas lleva el trancón! una tractomula varada armó mero taco en la Autopista Sur

Minuto30.com .- Si vas saliendo del trabajo o estudio y te diriges hacia el sur del Valle de Aburrá, ¡ármate de paciencia o cambia tu ruta de inmediato! La Secretaría de Movilidad de Medellín (@sttmed) reporta una fuerte afectación al tránsito en la Autopista Sur debido a un incidente que involucra a un tractocamión.

El panorama a esta hora

La novedad se registra a la altura del emblemático puente Guayaquil. Lo más preocupante para los conductores es que, según el último reporte ciudadano y oficial, a las 5:30 de la tarde la congestión vehicular continúa activa. Al cruzarse con el inicio de la hora pico, el represamiento de vehículos es considerable y el regreso a casa (hacia destinos como Itagüí, Envigado o Sabaneta) está tardando mucho más de lo habitual.

Rutas alternas para evitar el trancón

Las autoridades de tránsito advierten que la remoción del vehículo pesado y la normalización de la vía pueden tomar un tiempo adicional. Por eso, para evitar quedar atrapado en el embotellamiento, recomiendan tomar los siguientes desvíos:

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Avenida Las Vegas

Avenida Guayabal

Mantén la calma al volante, planifica tu desvío con anticipación usando aplicaciones de movilidad y, sobre todo, atiende todas las instrucciones de los agentes de tránsito que ya se encuentran en la zona regulando el paso. ¡Conduce con precaución!