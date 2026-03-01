Más de 12.000 testigos electorales vigilarán las urnas en el exterior

Los testigos podrán reportar en tiempo real a sus organizaciones políticas los formularios E-14 diligenciados, informar posibles inconsistencias y activar los mecanismos legales correspondientes

A la medianoche de este viernes venció el plazo fijado por el Consejo Nacional Electoral para la postulación de testigos electorales que acompañarán la jornada de votación en el exterior. De acuerdo con el reporte consolidado, las agrupaciones políticas postularon 12.233 hombres y mujeres que ejercerán labores de vigilancia y control en las mesas habilitadas fuera del país, con el propósito de garantizar la legitimidad y la transparencia en las elecciones de Congreso de la República.

De manera simultánea, también concluyó el periodo de postulación de auditores de sistemas y observadores electorales. El balance preliminar da cuenta de 11.362 auditores y 8.750 observadores nacionales e internacionales postulados para hacer seguimiento al proceso electoral.

En total, 15 agrupaciones políticas realizaron postulaciones para el exterior, logrando cobertura en 41 países.

Según el consolidado preliminar, se alcanzó presencia en el 61 % de los consulados habilitados para votar y en el 89 % de las mesas instaladas fuera del territorio nacional, un indicador significativo de acompañamiento y control electoral en el extranjero. A la fecha, el CNE ha acreditado 11.960 testigos electorales, 11.326 auditores de sistemas y 5.404 observadores, quienes ya cuentan con validación oficial para ejercer sus funciones, fortaleciendo los estándares de transparencia y legitimidad en el proceso democrático.

Todas las postulaciones y acreditaciones se realizaron a través de la Plataforma Única de Postulación y

Acreditación de Actores Electorales, una innovación tecnológica implementada por el CNE para modernizar y blindar el proceso electoral. La herramienta operó con estabilidad, seguridad y disponibilidad permanente durante el plazo establecido, permitiendo a las agrupaciones políticas cargar la información de manera ágil y sin contratiempos.

En el caso de los testigos en el exterior, su labor abarcará la vigilancia integral de la jornada, desde la apertura de las urnas hasta la culminación de los escrutinios. A través del aplicativo, podrán reportar en tiempo real a sus organizaciones políticas los formularios E-14 diligenciados, informar posibles inconsistencias y activar los mecanismos legales correspondientes, fortaleciendo el control y la trazabilidad de los resultados.

Por su parte, los auditores de sistemas tendrán la responsabilidad de ejercer control técnico y acompañamiento permanente a los procesos informáticos y de procesamiento de datos, incluido el preconteo y la transmisión de resultados, contribuyendo a blindar tecnológicamente la jornada y a garantizar la seguridad de la información electoral.

El Consejo Nacional Electoral recuerda que, para la postulación de testigos electorales en el territorio nacional, las agrupaciones políticas tienen plazo hasta este domingo 1 de marzo, a las 11:59 p.m., para registrar a quienes cumplirán esta función dentro del país.