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    Más de 110 mil personas presentaron las pruebas Saber 11 calendario B este domingo

    Estas pruebas el insumo principal para los procesos de admisión en las universidades del país

    Publicado por: SoloDuque

    pruebas saber calendario b
    Imagen tomada del video de la cuenta oficial del Icfes
    Más de 110 mil personas presentaron las pruebas Saber 11 calendario B este domingo

    Resumen: Estas pruebas el insumo principal para los procesos de admisión en las universidades del país

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Este domingo 15 de marzo, Colombia cumplió una nueva cita con la evaluación educativa. Más de 110 mil ciudadanos asistieron a las aulas para presentar las pruebas Saber 11 calendario B, Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico, herramientas esenciales para el acceso a la educación superior y el fortalecimiento de las competencias académicas en el país.

    El operativo logístico se desplegó con éxito en 96 municipios, contando con 265 sitios de aplicación donde estudiantes de colegios privados y validadores buscaron certificar sus conocimientos en áreas como lectura crítica, matemáticas, sociales y ciudadanas, ciencias naturales e inglés.

    El Icfes reportó total normalidad en los 265 sitios de aplicación dispuestos en 96 municipios del país. Los exámenes Saber 11, Pre Saber y Validación del Bachillerato son clave para medir la calidad educativa en Colombia.

    Las pruebas Saber 11 no son solo un requisito de grado; son la puerta de entrada a becas y programas de financiación estatal. Por su parte, la prueba Pre Saber permite a los estudiantes de grados 9° y 10° familiarizarse con la estructura del examen, mientras que la Validación del Bachillerato ofrece a los mayores de 18 años la oportunidad de obtener su título de bachiller.

    Las autoridades educativas agradecieron el apoyo de las Instituciones Educativas y las Secretarías de Educación, cuyo trabajo conjunto permitió que la jornada transcurriera sin contratiempos de orden público o logístico.

    Próxima cita: Saber Pro y Saber TyT 2026-I

    Para quienes ya están en la etapa final de sus carreras técnicas, tecnológicas o profesionales, el calendario educativo no se detiene. La próxima gran jornada de evaluación nacional será el domingo 26 de abril.

    En esa fecha se aplicarán las pruebas:

    Saber Pro: Para estudiantes universitarios que hayan aprobado el 75% de sus créditos académicos.

    Saber TyT: Dirigida a estudiantes de carreras técnicas y tecnológicas.

    ¿Cuándo se conocen los resultados?

    Aunque la jornada de este 15 de marzo acaba de finalizar, los estudiantes deben estar atentos a las plataformas oficiales del Icfes. Tradicionalmente, los resultados de Saber 11 calendario B se publican aproximadamente dos meses después de la aplicación.

    Estas pruebas el insumo principal para los procesos de admisión en las universidades del país para el segundo semestre del año.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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