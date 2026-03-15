Más de 110 mil personas presentaron las pruebas Saber 11 calendario B este domingo

Resumen: Estas pruebas el insumo principal para los procesos de admisión en las universidades del país

Minuto30.com .- Este domingo 15 de marzo, Colombia cumplió una nueva cita con la evaluación educativa. Más de 110 mil ciudadanos asistieron a las aulas para presentar las pruebas Saber 11 calendario B, Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico, herramientas esenciales para el acceso a la educación superior y el fortalecimiento de las competencias académicas en el país.

El operativo logístico se desplegó con éxito en 96 municipios, contando con 265 sitios de aplicación donde estudiantes de colegios privados y validadores buscaron certificar sus conocimientos en áreas como lectura crítica, matemáticas, sociales y ciudadanas, ciencias naturales e inglés.

El Icfes reportó total normalidad en los 265 sitios de aplicación dispuestos en 96 municipios del país. Los exámenes Saber 11, Pre Saber y Validación del Bachillerato son clave para medir la calidad educativa en Colombia.

Las pruebas Saber 11 no son solo un requisito de grado; son la puerta de entrada a becas y programas de financiación estatal. Por su parte, la prueba Pre Saber permite a los estudiantes de grados 9° y 10° familiarizarse con la estructura del examen, mientras que la Validación del Bachillerato ofrece a los mayores de 18 años la oportunidad de obtener su título de bachiller.

Las autoridades educativas agradecieron el apoyo de las Instituciones Educativas y las Secretarías de Educación, cuyo trabajo conjunto permitió que la jornada transcurriera sin contratiempos de orden público o logístico.

Próxima cita: Saber Pro y Saber TyT 2026-I

Para quienes ya están en la etapa final de sus carreras técnicas, tecnológicas o profesionales, el calendario educativo no se detiene. La próxima gran jornada de evaluación nacional será el domingo 26 de abril.

En esa fecha se aplicarán las pruebas:

Saber Pro: Para estudiantes universitarios que hayan aprobado el 75% de sus créditos académicos.

Saber TyT: Dirigida a estudiantes de carreras técnicas y tecnológicas.

¿Cuándo se conocen los resultados?

Aunque la jornada de este 15 de marzo acaba de finalizar, los estudiantes deben estar atentos a las plataformas oficiales del Icfes. Tradicionalmente, los resultados de Saber 11 calendario B se publican aproximadamente dos meses después de la aplicación.

Estas pruebas el insumo principal para los procesos de admisión en las universidades del país para el segundo semestre del año.