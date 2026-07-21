Resumen: La convocatoria para eventos paralelos continúa abierta hasta el 31 de julio y está dirigida a organizaciones, empresas, universidades, fundaciones, entidades públicas y colectivos ciudadanos.

Más de 100 eventos ya se han postulado para hacer parte de la programación oficial de Climate Week Medellín 2026

La capital antioqueña se mantiene como un referente internacional en acción climática con los avances de Climate Week Medellín 2026, el encuentro que, por primera vez, llevará este formato al Sur global. Entre el 28 de septiembre y el 10 de octubre, la ciudad reunirá a líderes de gobiernos, empresas, academia, organizaciones sociales, organismos internacionales y ciudadanía para impulsar una agenda orientada a acelerar soluciones frente al cambio climático y la protección de la biodiversidad.

“Nos convertimos en la sede de la Semana del Clima y de múltiples conversaciones alrededor de lo que es la sostenibilidad. Una ciudad en crecimiento como Medellín se puede convertir en un faro para otras. Hay un liderazgo, evidencias de transformaciones territoriales y conversaciones saludables entre los distintos sectores, sociedad, academia, empresariado y por supuesto gobierno local. somos un referente por esta apuesta que se consolida en la ciudad, gracias a la articulación con la academia”, afirmó la secretaria de Medio Ambiente, Marcela Ruiz.

Uno de los principales avances es la respuesta que ha tenido la convocatoria para eventos paralelos, que ya supera las 100 postulaciones de organizaciones interesadas en hacer parte de la programación oficial. Estos espacios permitirán visibilizar iniciativas relacionadas con innovación climática, conservación de la biodiversidad, economía circular, movilidad sostenible, educación ambiental, soluciones basadas en la naturaleza y participación comunitaria, entre otros temas.

“Tenemos más de 100 eventos paralelos que han propuesto todas estas organizaciones. Se pueden proponer paneles, conferencias, visitas técnicas, etc. Hay empresas que nos han dicho queremos hacer una visita técnica para que los asistentes conozcan, desarrollos que nosotros tenemos en torno a acción climática. Hay organizaciones, colectivos sociales e instituciones educativas que han dicho, queremos que vengan y conozcan cuál es la conversación de los jóvenes o los proyectos que se tienen sobre el clima. La agenda social es muy importante, pero también lo que queremos es que todos esos alcaldes, esos organismos multilaterales que van a estar acá, conozcan la ciudad y todas sus fuerzas”, dijo la directora de la Fundación Socya, Verónica de Vivero.

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La convocatoria para eventos paralelos permanece abierta y recibirá propuestas de conversatorios, paneles, talleres, recorridos urbanos, experiencias culturales, laboratorios de innovación, encuentros académicos y espacios comunitarios que fortalezcan la programación oficial.

Climate Week Medellín 2026 convertirá a la ciudad en un escenario para generar alianzas, intercambiar conocimientos y acelerar soluciones que contribuyan a enfrentar los desafíos ambientales, desde una perspectiva colaborativa e innovadora, consolidando el liderazgo internacional de Medellín en sostenibilidad.

Las organizaciones interesadas en postular sus eventos pueden realizar el proceso de inscripción a través del sitio web oficial de Climate Week Medellín: https://www.climateweekmedellin.com/registro-eventos