Resumen: Deyver, buscado por acceso carnal violento contra una menor, fue capturado en Medellín tras operativos de control policial.

¡Se le acabó la libertad al depredador! Cayó uno de los más buscados por abusar de mujeres en Antioquia

En un contundente operativo de control rutinario en el corazón de Medellín, específicamente en el barrio Villanueva, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá logró la captura de Deyver, un sujeto de 36 años que aparecía en el cartel de los más buscados por delitos atroces contra niñas y mujeres en Antioquia.

El hombre, quien es oriundo del municipio de Turbo, era perseguido intensamente por las autoridades debido a una orden judicial vigente por el delito de acceso carnal violento agravado en contra de una menor de edad, caso ocurrido en octubre de 2024 en el Urabá antioqueño.

La detención de Corrales Rentería se dio gracias a la persistencia de las patrullas en los planes de registro y verificación de identidad. Tras ser puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías decidió imponerle medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

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Con este resultado, el cartel de los criminales más peligrosos contra la integridad de las mujeres en la región logra reducirse, siendo esta la quinta captura exitosa de las 18 fichas que integran la lista. El proceso judicial contra este sujeto será prioritario, dada la gravedad de los hechos por los cuales es señalado.

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Las autoridades departamentales reiteraron que no habrá tregua en la búsqueda de los 13 individuos restantes que aún figuran en este cartel.

En el balance reciente, se destaca que otros implicados como Diego Alejandro, José Miguel, William Darío y Freddy Gil ya han sido puestos tras las rejas, mientras que Argirio Domicó fue hallado sin vida.

La Policía Metropolitana continúa invitando a la ciudadanía a seguir brindando información bajo absoluta reserva, recordando que la colaboración de los habitantes ha sido fundamental para sacar de las calles a estos individuos que han sembrado el terror y el dolor en cientos de familias antioqueñas.

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