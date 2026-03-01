Resumen: A pesar de la intensidad, el evento tuvo una profundidad de 179 km, lo que técnicamente se categoriza como un sismo de profundidad intermedia

¡Marzo arrancó con un fuerte sacudón! Tembló duro esta madrugada pero no a todos los despertó

Minuto30.com .- El tercer mes del año inició con un fuerte movimiento telúrico que se sintió en gran parte del territorio nacional.

Según el reporte oficial del Servicio Geológico Colombiano (SGC), a las 05:12 a. m. se registró un sismo de magnitud 5.3 con epicentro en el municipio de Salazar de las Palmas, Norte de Santander.

A pesar de la intensidad, el evento tuvo una profundidad de 179 km, lo que técnicamente se categoriza como un sismo de profundidad intermedia. Esta característica permitió que las ondas se desplazaran a largas distancias, siendo percibido en ciudades costeras, el centro del país y, por supuesto, en el occidente.

Reportes

Ciudadanos confirman que se sintió en Antioquia; principalmente en Medellín y municipios del Valle de Aburrá; ciudadades de la costa Cariba como Barranquilla, Montería y Valledupar.

también fue sentido en el centro y Oriente del país, según reportes en Bogotá, Bucaramanga y Cúcuta.

El testimonio común: “Un leve inicio y un tirón final”

En redes sociales, los usuarios que fueron despertados por el temblor coinciden en la descripción del fenómeno. Muchos aseguran que el movimiento “empezó súper leve”, casi imperceptible, pero que en los segundos finales dio un “mero tirón” o latigazo que fue lo que finalmente levantó a quienes aún dormían.

A pesar de la brusquedad del final, los reportes indican que fue un temblor de corta duración, lo que evitó escenas de pánico prolongadas en las zonas residenciales.

Hasta el momento, los organismos de socorro de Norte de Santander y las unidades de Gestión del Riesgo en las principales capitales no reportan daños estructurales graves ni víctimas.

Se realiza un barrido preventivo en los municipios cercanos al epicentro para verificar el estado de viviendas antiguas y edificios públicos.