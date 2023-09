Martirio: «La copla y el fado tienen muchísimas cosas que ver»

in

Lisboa, 29 sep (EFE).- Se confiesa como una enamorada de Portugal y antes de actuar este sábado en el Casino de Estoril junto a Chano Domínguez, la cantante española Martirio asegura que escucha fado con frecuencia, ya que tiene "muchísimas cosas que ver" con la copla.

No es la primera vez que María Isabel Quiñones Gutiérrez (Huelva, 1954), cuyo nombre artístico es Martirio, enseña su arte en el país luso, ya que en el pasado ya ha dado conciertos en el Algarve, Évora y Lisboa.

El sábado lo hará en Estoril en el marco del Festival de Flamenco de la capital portuguesa.

"Yo creo que la copla y el fado tienen muchísimas cosas que ver y yo soy una enamorada de Portugal y del fado, escucho fado con muchísima frecuencia, me encanta Mario Pacheco, Camané, Mariza, Cuca Roseta, Carminho…", explica a EFE en una conversación telefónica.

Otra de las fadistas que suele escuchar es Mísia, con la que recuerda que grabó en su día "Maria La Portuguesa", y Rodrigo Leão, con quien también ha tenido oportunidad de trabajar.

"Hay mucha gente que ha rescatado el fado -continuó-, como que lo tenían un poco ligado a la música que se escuchaba en la dictadura. Y en España con la copla ha pasado un poco igual. También se ha rescatado la copla sin tintes políticos, como una gran belleza y un tesoro de la música popular española".

La artista onubense reconoce que tiene un vínculo especial con Portugal: sus dos nietas son de aquí, dado que su hijo -su "colaborador absoluto" que le ha producido cinco discos- vive con su mujer, portuguesa, en el Algarve en el sur del país.

"Tengo muchísima relación con Portugal, me encanta. Me encanta el paisaje, la gente, la música, la comida,… Todo", enumera.

Al Casino de Estoril va a llevar las canciones del álbum "Coplas de madrugá", que ha cumplido más de 25 años y que supuso "la primera unión que se hizo de la copla y el jazz", junto al pianista flamenco Chano Domínguez.

"Ahora mismo lo estamos degustando con mucho más paladar, ese paladar que da la experiencia", dice Martirio, quien se mostró convencida de que el público portugués va a conectar porque, aunque no son las mismas temáticas que en el fado, la manera de interpretar tiene mucho que ver.

Tras 40 años haciendo música, Martirio siempre ha cantado lo que ha querido, porque su "gran tesoro" ha sido su libertad, que, remarca, sigue teniéndola.

"Me interesa cantar canciones que yo pueda suscribir, que yo pueda sentir y siempre he hecho lo que mi corazón ha mandado. Nunca he estado a nivel comercial ni a nivel de marketing -destaca-, y cada vez voy aprendiendo más a desnudar el alma, cantando para que la gente que la oiga conecte consigo misma".

En ese sentido, detalla que le interesa mucho la expresión que llega al espectador, que le hace pensar y que provoca que salga transformado del concierto.

Acompañada de sus inseparables gafas de sol, que le dan "un punto underground", y de su abanico, Martirio tiene unas señas de identidad que le permiten seguir en el anonimato cuando va por la calle, porque se considera como una mujer "muy a ras del suelo".

Veinticinco años después de "Coplas de madrugá" acumula más conocimiento, más experiencia y haber saboreado más la vida, sin que el tiempo pase por la copla.

"Es una cosa completamente intemporal, hay coplas que no han pasado el filtro del tiempo, pero las grandes obras de la copla son inmortales", señala Martirio, quien cita la labor de "gente más joven", como Miguel Poveda, Concha Buika, Pasión Vega o Estrella Morente.

Para ella, la copla es un tesoro de la música popular española, que admite meterla en tiempo de fado, tango, flamenco,… "Es muy dúctil" siempre que se haga con conocimiento y respeto, reflexiona.

En general, opina que la salud de la música española es "muy, muy buena, aunque parece que la globalización te hace escuchar el mismo tipo de música en todos los países".

Algo con lo que "yo no estoy en absoluto de acuerdo, pero la gente que ama la música y que ama su trabajo y que tiene vocación, trabajamos y terminamos saliendo, aunque no nos echen tanta cuenta", concluye.

Susana Samhan

Por: EFE