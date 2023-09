Martina la Peligrosa y Daniel Caballero dieron el «Sí» en una boda de ensueño.

Con la presencia de cantantes, celebridades y familia la cantante Martina «La Peligrosa«, le dijo adiós a su soltería. Ella y Daniel Caballaero dieron el «sí» a la lado de unas de las Playas de Palomino. La cantante Adriana Lucía fue la encargada de ponerle música a fiesta en la que también se vieron participantes de Master Chef y Karol Marquez entre otros. Martina expresó unos hermosos votos de bodas que circularon en las redes sociales: “Entre lágrimas y sonrisas, le pedí al cielo un amor bonito, alguien a quien amar y que me amara sin miedo. Que fuera compañía en mi camino y que se sintiera orgulloso de mí. Un loquito que me hiciera reír y se riera de mis tonterías, que comprendiera lo fácil que es hacerme feliz y que no me juzgue por nada”. Daniel Caballero no puedo contener las lágrimas al verla en varios momentos.

El Dato: Un video de toda su historia de amor de la cantante»Me Voy» está en redes antes de su hermosa boda.

EL AMOR SEGÚN MARTINA LA PELIGROSA Y DANIEL CABALLERO



