Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Lunes: 1 - 7 1 - 7
Pico y Placa Medellín Lunes: 1 - 7 1 - 7
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Martín, un perrito pinscher, se perdió en Bello y su familia lo busca

    El perrito fue visto por última vez cerca a Pollos La Mona, en Niquía.

    Publicado por: SoloDuque

    Martín, un perrito pinscher, se perdió en Bello y su familia lo busca

    Resumen: El perrito fue visto por última vez cerca a Pollos La Mona, en Niquía.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Martin es un pinscher que se extravió en Bello y su familia lo busca. Comunícate al whatsapp de contacto.

    El perrito fue visto por última vez cerca a Pollos La Mona, en Niquía.

    Si lo encontró, lo ha visto o sabe de su paradero, comunícate al whatsapp 304 5988105

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.