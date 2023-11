Martín reconoce que tuvo mucha tensión en Tailandia, pero que está «más tranquilo»

Sepang (Malasia), 9 nov (EFE).- El español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP23) reconoce que en Tailandia tuvo mucha tensión y que llega "más tranquilo" al Gran Premio de Malasia de MotoGP que a partir de mañana se disputa en el circuito de Sepang.

"En Tailandia no dormí ni un día, y me estaba costando descansar, pero pude hacer grandes resultados", indicó el segundo clasificado del Mundial que admite: "Ahora vengo más tranquilo, más cerca en puntos y el objetivo es el mismo, recuperar".

"Mi objetivo es llegar a ir de rojo y por qué no adelantarlo, pero es algo que no estoy pensando ahora mismo, quiero seguir haciendo buenos resultados, que no cambie nada, pues estoy feliz en Pramac, tengo una familia y estoy ganando. No quiere decir que yendo allí vaya a ir mejor, pero creo que es el objetivo que tenemos todos los pilotos", explica Martín sobre la posibilidad de ser piloto oficial Ducati.

Y, al hablar sobre la nueva norma de los neumáticos y las sanciones, Jorge Martín recordó entre sonrisas: "Justo ayer lo hablábamos con el equipo y les decía que, si alguna vez hay que saltárselo de verdad, que me lo digan y aprieto para meter los tres segundos".

Y destacó esa posibilidad de tener que plantearse saltarse la norma: "Se podría plantear, porque ahora mismo estamos siempre justos, pero si quieres saltártela te la saltas de verdad, no como el otro día que no fue aposta".

"Puede pasar, porque estábamos muy al límite, pero si tenemos la necesidad… Es mejor intentar estar dentro de presiones y que todo salga bien, pero en el caso de que esté fuera de presiones puedo ponerme a rueda para que suban o coger el riesgo de escaparme".

Y reconoció que en Tailandia "desde la tercera vuelta" sabía que o se ponía a rueda o iba a estar fuera. "Y decidí mantenerme primero y asumir esa consecuencia". "Es difícil de controlar, porque yo estaba primero, en una situación cómoda, y no me llegué a plantear dejar pasar a nadie para que me subiera la presión (del neumático delantero). Seguí con mi carrera porque sabía que no había tenido ningún ‘warning’ hasta el momento".

Ya del fin de semana en Malasia Jorge Martín explicó: "El año pasado, incluso sin estar tan cómodo con la moto, fui muy competitivo. En el test fui muy rápido y sin hacer ‘time attack’ acabé en el top 4 o top 5. Es una pista que me gusta, con asfalto nuevo en un sector (el 3) y creo que iremos más rápido que el año pasado si es seco".

Martín insiste en que "el objetivo es recortar puntos". "Me da igual si son tres, cuatro o diez, pero hay que acercarse y será súper importante salir líder de Qatar, pues el que salga líder de Qatar tendrá más posibilidades de ganar".

