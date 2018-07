Martín Elías le dejó a su familia deudas por 300 millones

El medio El Heraldo dio a conocer lo que sucedió en la audiencia del proceso de sucesión de la herencia y bienes que dejó Martín Elías a sus familiares.

Allí se conoció que tras la muerte del artistas quedó una deuda de unos 300 millones de pesos colombianos que deberán ser asumidos por sus herederos.

La mayoría de las deudas corresponden a anticipos girados por los empresarios y festivales, para presentaciones de Martín Elías, que no se cumplieron por el fallecimiento del cantante vallenato.

Por su parte, Dayana Jaimes madre de la hija de Martín Elías y esposa, dijo que asumiría los costos de las deudas luego que se diera la entrega final de los bienes del artista.

Sin embargo, Claudia ‘Caya’ Barón, ex esposas del cantante y representante legal de su hijo mayor, indicó que ella no aceptarías los costos de la deuda pues según ella, no conocía de los últimos movimientos financieros de Martín Elías, por lo que asegura que no podría determinar con claridad el inventario de las deudas.