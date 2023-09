Martín afirma que está siendo un fin de semana muy bueno con «récord, pole y victoria»

Motegi (Japón), 30 sep (EFE).- El español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP23), vencedor de la carrera "sprint" y autor de la "pole position" para el Gran Premio de Japón de MotoGP, ha afirmado que para él está siendo "un fin de semana muy bueno, con récord de la pista y victoria en el 'sprint'".

"No puedo estar más contento, esperaba que la carrera fuera más lenta, pero Brad -Binder- me estaba apretando las tuercas y he tenido que forzar hasta el límite para marcar la diferencia y ahora tenemos una buena información para la carrera de mañana y con ganas, porque creo que ahora mismo tenemos un poco más", continúa Jorge Martín.

El piloto de Ducati tuvo problemas técnicos en la formación de salida de los que explicó que "había un problema con un sensor que daba error, ha sido un momento de tensión, pero hemos podido comprobar que todo estaba en su sitio y que podía correr".

"Me adapto a la situación, seguimos con la misma moto de ayer intentando encontrar mis referencias. Comparo con Pecco y Bezzecchi y esa información me ayuda a mejorar y coger confianza, cada vuelta un poquito más, y hoy trabajé con mucha gasolina y neumáticos muy usados, y cuando hemos puesto poca gasolina y neumáticos nuevos, casi iba solo", comentó Martín.

"Está claro que mentalmente me encuentro en un buen momento y por eso no quiero tocar mucho, incluso hay veces que no me encuentro cómodo con la moto, pero prefiero dejarlo todo igual y seguir, porque sé que la moto está funcionando y cuando he tenido temporadas buenas en mi carrera hice lo mismo, saber qué moto tengo y no tocar nada", recordó el piloto de Ducati.

De su pelea por el campeonato con "Pecco" Bagnaia destacó que sigue teniendo "la misma relación con él, a mí no me cambia nada, aunque si él cambia esta relación no depende de mí, pero tenemos una buen relación y creo que ahora es importante no cambiar la mentalidad, que está siendo la clave y mañana espero hacer mi carrera y ver dónde acaba él".

Por: EFE