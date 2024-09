Martha Lucía Zamora renunció a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

En la mañana de este lunes se conoció que la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), Martha Lucía Zamora, renunció luego de que tuviera un altercado con el canciller Álvaro Leyva.

Este 4 de diciembre, el presidente Gustavo Petro confirmó la renuncia de Martha Lucía Zamora desde Dubái, en donde participa en la COP28.

De acuerdo con lo que se comentó en su momento, el canciller Álvaro Leyva habría gritado fuertemente a Zamora por las diferencias sobre la forma de resolver el conflicto con la empresa contratista de los pasaportes Thomas Greg and Sons. Sin embargo, el canciller Leyva ha negado que haya gritado a Zamora.

“La vida me ha enseñado que cuando uno no debe estar en un sitio no lo cuestiono. Efectivamente le di mi palabra de honor de que el lunes (4 de diciembre) lo haría a primera hora, como ya lo he hecho mediante una carta formal de renuncia dirigida al señor presidente mediante el doctor Carlos Ramón González”, expresó Zamora a Daniel Coronell en W Radio.

