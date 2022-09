“Ningún hijo está obligado a denunciar a su madre”: Marta Lucía Ramírez defiende a Aida Victoria

in

La influenciadora Aida Victoria Merlano fue condenada por ser cómplice en la fuga de su madre, la excongresista Aida Merlano, pero ha hallado apoyo en los sectores y personalidades más inesperados, como en la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez.

La exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez usó su cuenta de Twitter para aseverar que apoya a la justicia y considera que es inaceptable la conducta de la excongresista Aida Merlano, quien fue condenada por corrupción electoral y huyó en 2019.

Sin embargo, para Ramírez, Aida Victoria “no debe ser paganini por su mamá”, es decir, no debe pagar por lo que hizo la excongresista.

“Ningún hijo está obligado a denunciar a su madre”, aseveró Marta Lucía Ramírez, lo cual es cierto de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal de Colombia en el que se establece que “Nadie está obligado a formular denuncia contra sí mismo, contra su cónyuge, compañero o compañera o contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y civil, o segundo de afinidad, ni a denunciar cuando medie secreto profesional”.

No obstante, hay que tener en cuenta que Aida Victoria no fue condenada por no denunciar a su madre, sino porque el ente acusador expuso pruebas sobre la participación de esta en la fuga de Merlano, que huyó saltando con una cuerda por la ventana de un consultorio odontológico al que la trasladaron desde la cárcel El Buen Pastor.

Para leer más noticias de Colombia ingrese aquí.