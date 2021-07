«Invito a todos a ver el Brasil-Argentina», Marquinhos

El jugador de la Selección Brasil, Marquinhos, invitó a propios y extraños a ver la final de la Copa América 2021, que concluirá este sábado.

En este compromiso, la ‘Canrinha’ se medirá con la Selección Argentina, para definir el campeón del certamen de selecciones con mayor antigüedad.

Marquinhos destacó los buenos juegos que se han disputado en esta competencia, no obstante que las condiciones del terreno no son las mejores.

Para el futbolista brasilero, la final de la Copa América es un plato bastante atractivo, por la calidad de los jugadores que estarán en acción, en particular Neymar, por lo que nadie debería perdérsela.

Com a apresentação de mais alguns jogadores, a #SeleçãoOlímpica treinou novamente no CT do Palmeiras, em São Paulo. Confira as fotos do trabalho!

📸Marco Galvão/CBF pic.twitter.com/7w7eHUWPX3

— CBF Futebol (@CBF_Futebol) July 8, 2021